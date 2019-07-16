تكنولوجيا: إعلان تشويقي من MediaTek لرقاقة Helio G90 المخصصة لهواتف الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة MediaTek إعلان تشويقي لإصدارها القادم من رقاقات المعالج Helio G90 الذي ينطلق لاحقاً ليستهدف الهواتف المخصصة للألعاب.

تستعد شركة MediaTek لإطلاق رقاقة Helio G90 لاحقاً هذا العام، والتي تدعم الإصدارات القادمة من هواتف الألعاب، حيث يضم المعالج اثنان من أنوية Cortex-A75 بسرعة 2.2GHz، مع 6 من أنوية A55 بسرعة 2.0GHz، هذا إلى جانب كرت الشاشة PowerVR GM9446 بسرعة 970MHz أي بتحسينات بنسبة 15% عن كرت الشاشة Mali-G72 MP3 المستخدم في رقاقة Helio P70.

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وتدعم MediaTek الرقاقة بنمط خاص للألعاب يحاكي ما قدمت هواوي في رقاقات Kirin، لذا من المتوقع أن تنتقل الهواتف المخصصة للألعاب والمميزة إلى مستوى جديد في تجربة الألعاب مع آداء أسرع تدعمه الإصدارات الجديدة من الرقاقات من بينها رقاقة Helio G90 من MediaTek وSnapdragon 855 Plus الجديدة من كوالكوم.

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