التحديث القادم لنظام Windows 10 سيشهد تخلص مايكروسوفت من كلمات المرور

فاطمة أيت طالب - دبي - تسجيل الدخول بإستخدام كلمة المرور هي الطريقة المعتادة لتسجيل الدخول إلى الحاسوب الخاص بك على مدار العقدين الماضيين. ومع ذلك، تتصور شركة مايكروسوفت مستقبلاً بدون كلمات مرور، وهي تتطلع إلى جعل ذلك المستقبل يتحقق في تحديث Windows 10 القادم.

ووفقا لشركة مايكروسوفت، فإن التحديث المستقبلي لنظام Windows 10 سوف يمنح المستخدمين خيار تسجيل الدخول إلى الحواسيب الخاصة بهم بإستخدام كلمة مرور. بدلاً من ذلك، ستمنح مايكروسوفت للمستخدمين خيارات تسجيل دخول بديلة، مثل إستخدام تقنية التعرف على الوجه أو التقنيات البيومترية أو رمز التعريف الشخصي PIN.

على الرغم من أن كلمة المرور كانت موجودة منذ فترة طويلة، إلا أنها يمكن أن تكون عتيقة وإذا إخترت كلمات مرور معقدة للغاية، فقد يكون من الصعب حفظها. يميل الأشخاص أيضًا إلى إعادة إستخدام كلمات المرور المفضلة لديهم، مما يعني أنه في حالة إكتشاف أحد المتسللين لكلمة مرورك، فسوف يكون بإمكانه إستخدامها للوصول إلى حساباتك الأخرى.

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هذا هو السبب في أننا نرى تقنيات الأمان البيومترية تزداد شعبية في أجهزتنا المحمولة. حتى حواسيب MacBook من شركة آبل إنتقلت لإستخدام مستشعر بصمات الأصابع Touch ID. ومع ذلك، فهذه الميزة الجديدة التي تسعى للتخلص من كلمات المرور التقليدية متاحة فقط لعدد صغير من المشاركين في برنامج Windowd Insider. تتوقع شركة مايكروسوفت طرح هذه الميزة للمزيد من المستخدمين في المستقبل، لذلك تابع هذا الأمر إذا كنت جزءًا من برنامج Windows Insider.