الهاتف Honor 9X يسطع في أول صورة رسمية تشويقية، وقائمة المواصفات التقنية تشق طريقها للويب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 9X في الأسبوع المقبل، ولكن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei قررت أن تكشف لنا الآن عن تصميم الواجهة الخلفية لهذا الهاتف. وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فالهاتف Honor 9X سيضم ثلاث كاميرات في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية مع العلم بأن هذه الأخيرة ستأتي بلون أزرق متدرج إلى الأرجواني ومع نمط على شكل الحرف X في إشارة إلى إسم الهاتف.

وبغض النظر عن الصورة أعلاه، فقد تم اليوم أيضًا رصد الهاتف Honor 9X في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما كشف لنا بأن هذا الهاتف سيضم ما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.

من المثير للإهتمام أن نجد الصورة أعلاه تعرض لنا الهاتف مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، في حين تشير المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية TENAA إلى أن الهاتف Honor 9X سيضم كاميرتين فقط في واجهته الخلفية، واحدة بدقة 48 ميغابكسل والأخرى بدقة 2 ميغابكسل. ومع ذلك، نحن نعتقد بأن الصورة أعلاه تستعرض لنا الهاتف Honor 9X Pro، في حين أن المواصفات التقنية المدرجة في قاعدة بيانات TENAA تخص الهاتف Honor 9X.

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وبغض النظر عن ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية كذلك أن الهاتف Honor 9X سيضم أيضًا شاشة LCD بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، وبطارية بسعة 3900mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie مع واجهة EMUI 9.1 مع العلم بأنه سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة نظرًا إلى أنه يفتقر لهذا المستشعر في الواجهة الخلفية، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم العلامة التجارية الصينية المذكورة آنفًا بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro في الحدث الذي ستعقده في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري بالصين.