احترس من FaceApp.. طبيب جلدية يحذر من التطبيق.. وخبراء تقنية يكشفون تجسسه عليك وسرقة بياناتك..وبيان تحذيري من السعودية.. وفيسبوك يعلق

كتب: ضياء السقا

اجتاح تطبيق FaceApp، والذي يعرف بـ"تحدي العمر"، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وهو برنامج يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعى لإحداث تغييرات على ملامح الوجه، والتى من بينها تقديم صورة تقريبية لهيئة الوجه بعد التقدم فى السن، أو تحويل الملامح من رجل لأنثى أو العكس.

وتصدر هاشتاج "FaceApp#"، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك به رواد السوشيال ميديا، بالإضافة إلى المشاهير سواء الفنانين، أو السياسيين أو الرياضيين، في مختلف البلاد العربية.

تحذيرات من تجسس البرنامج عليك

وبعد الانتشار الواسع للتطبيق، حذر خبراء التقنية، من FaceApp، حيث أكدوا أنه من الممكن أن يكون برنامج تجسس، لأنه يسمح بالدخول على الكاميرا وصورك وملفاتك ويراقب دخولك على الإنترنت.

وتطبيق FaceApp للهواتف الذكية بنظامي Android و iOS وكذلك في فيسبوك، ظهر للمرة الأولى في يناير 2017، وبلغ ذروة انتشاره عالميًا في أبريل من نفس العام، وأصبح حينها من أكثر تطبيقات الموبايل انتشارًا، وشغل حيزًا لا بأس به من تغطية كبرى الصحف والقنوات عالميًا، ثم ضعف الترند تدريجيًا، ليستعيد بريقه مرة أخرى في 13 يوليو 2019، خاصة في الشرق الأوسط.

وتورط التطبيق في وقت سابق بسبب مثليي الجنس، الذين قاموا بتغيير جنسهم إلى أجناس أخري واستغلوا تلك الميزة بطريقة أخري، ولكن الشركة المطورة للتطبيق لم تعلق على الواقعة منذ حدوثها حتى الآن.

وفي سياق متصل، حذرت مواقع تقنية عالمية من سرقة التطبيق لبياناتك وبيعها للشركات المخصة بالبيانات الرقمية، التى تستخدم فيما بعض لأغراض ربحية مثل الإعلانات الموجهة.

وأثار الانتشار السريع للتطبيق قلقاً كثيراً لدى خبراء الإنترنت، وفقاً لشبكة «إيه بي سي» الإخبارية، حيث قام بتحميله قرابة 700 ألف شخص يومياً تقريباً خلال الأشهر الأولى لظهوره، قبل أن ينخفض الرقم بعد قليل، غير أنه بقي التطبيق الأسرع انتشاراً في 2017، والأشهر الأولى من 2018 في غالبية الدول الغربية.

ورغم أن التطبيق يبدو هادفاً للمرح فحسب، فإنه يجب التفكير فيما قد يشكّله من انتهاك للخصوصية، ففور الموافقة على تحميل التطبيق على جوالك عليك السماح بدخوله على الكاميرا والصور وملفات الوسائط (الفيديوهات) وذاكرة الهاتف.

غير أن التطبيق يطلب موافقة المستخدم أيضاً على بند الحصول على بيانات «أخرى» كشرط لتحميله على الجوال، بما يشمل إمكانية حصول التطبيق على معلومات حول البيانات التي يستقبلها مستخدم الجوال من الإنترنت، ويظهر طبيعة اتصاله بالإنترنت، كما يمنع الجوال من الدخول في وضع «الغفوة».

بل ويتابع التطبيق أيضاً نوعية الصفحات التي تقوم بتصفحها، وعمليات البحث التي تجريها، لكي يتمكن من التوجه إليك بمحتوى «معد لك خصيصاً»، خصوصاً من حيث الإعلانات التي يتم توجيهها إليك، مستفيدة من علم مُسبق باتجاهاتك الاستهلاكية، ويعترف التطبيق نفسه بذلك في القسم المتعلق بالخصوصية.

ورغم تعهُّد التطبيق في بند الخصوصية بعدم تسريب بيانات المستخدمين إلى «أطراف أخرى» فإن المحامي مايكل برادلي المختص بشؤون قضايا الإنترنت يقول لـ«إيه بي سي»: «يصعُب تصديق حرصهم على خصوصية العملاء، وعدم تسريب بياناتهم، لأنها تشكل مصدراً كبيراً للدخل من جانب الشركات المُعلنة».

ويضيف برادلي: «إذا كانت شركة مثل (فيسبوك) قد تورطت في تسريب بيانات العملاء، رغم تركيز وسائل الإعلام والجهات الرقابية معها بصورة كبيرة، فيمكن تخيل أن مثل تلك التطبيقات ستقوم بتسريب كل ما يمكن أن يفيدها إلى مَن يهمه الأمر».

وفي ذات السياق، وصف موقع "gadgets 360" الهندى التطبيق بأنه تطبيق فيروسى، يستغل بياناتك ويبيعها للمعلنين أو لشركات أخرى وأنت لا تدرى، فيما قال مايكل برادلى وهو أحد الشركاء فى شركة المحاماة الأمريكية أن أى شخص قام باستخدام التطبيق أو قام بوضع صوره على الإنترنت بجانب اسمه وبعض بياناته هو معرض لاستغلال هذه البيانات الرقمية، كما أنه فى حالة بيع تطبيق face app لأى شركة أخرى فسيتم بيع جميع معلوماتك الشخصية معها.

وقال ديفيد إيم، وهو باحث أمن: "كما هو الحال في جميع المجالات، يجب على الناس التفكير فى كيفية استخدام بياناتهم قبل تنزيل تطبيق والموافقة على أى من إعدادات الخصوصية التى تظهر أمامهم".

فيس بوك يعلق

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وعلق فيس بوك على الأمر: "أصبح التعرف على الوجه سريعًا أحد العناصر الرئيسية للهوية الرقمية، وبالتالي يجب على الناس التفكير في حماية صورهم وحماية بياناتهم الشخصية بدرجة كبيرة، فالأثنين بنفس الدرجة من الأهمية والخصوصية وقابلين للاستغلال بطرق متعددة".

بيان رسمي سعودي يحذر من التطبيق

من جانبها، أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية بيانا تحذيريا من تطبيق FaceApp، بعدما انتشرت بسببه صورة تخص ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وهو في مرحلة الشيخوخة.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن الهيئة حذرت من استخدام التطبيق، مشيرة إلى أنه يعرض مستخدميه لخطر بالغ.

وقالت الهيئة السعودية في بيانها: "ينبغي ألا يتم منح ذلك التطبيق صلاحية الوصول إلى مكتبة الصور أو معالجة أي صور خاصة بكم".

طبيب أمراض جلدية يحذر من التطبيق

من جانبه، حذر الدكتور هاني الناظر، أخصائي الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، من تطبيق FaceApp، قائلا: "الابليكشن الخاص بصورة حضراتكم لما تكبروا في السن والمنتشر علي صفحات الفيس بوك غالبا وراه شركة بتبيع كريمات للوقاية من التجاعيد او دكتور جلدية وتجميل زكي جداً عارفين ان احنا شعب طيب وامير".

وقال الناظر عبر صفحته بالفيس بوك: "تمام كدة خلاص حضراتكم عرفتوا شكلكم هايكون ايه لما تكبروا في السن ؟ طيب تعالوا نعرف الأهم وهو ممكن نعمل ايه علشان نحافظ علي البشرة ونأخر هذه التغيرات ونقلل التجاعيد ومظاهر الشيخوخة ونفضل شباب".

وتابع الناظر: "أولا نشرب كل يوم ثلاثة لتر مياه موزعة علي اليوم كله ثانيا ناكل يوميا طبق سلاطة خضراء يحتوي علي الجزر والفلفل الألوان والجرجير والطماطم والخيار ثالثا عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من ١٠ صباحا وحتي ٤ عصرا ويمكن استخدام الشمسية او الكاب للحماية او كريمات الوقاية من الشمس رابعا البعد عن التدخين بكل أنواعه خامسا افضل انواع الصابون للبشرة هو صابون الجلسرين سادسا واخيرا القناعة والرضا بما في ايدينا والسعي في الخير وحب الناس والبعد عن الحقد والغل والكراهية".

ما هو تطبيق FaceApp

ويستخدم التطبيق الجديد، الذكاء الاصطناعى لمعالجة الصور بطريقة تبدو واقعية جدًا، من خلال محاكاة الطريقة التى تعمل بها الشبكات العصبية من أجل تغيير شعرك أو لون بشرتك أو الخلفيات فى الصور الشخصية، وتعتمد درجة الواقعية على الصورة والألوان.

كيف يعمل FaceApp

"FaceApp" هو تطبيق مجاني، يتم تحميله من "Google play" إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد"، أو "app store" إذا كنت من مستخدمي "آبل"

يمكنك التقاط صورة لك عن طريق البرنامج، أو اختيار غيرها من معرضك الخاص على هاتفك، وإدخالها إلى التطبيق ليقوم بمعالجتها وتحويلها للشكل المطلوب، حيث تتعدد اختيارات التطبيق ما بين التعرف على شكلك خلال التقدم في العمر، أو تحويل جنسك من رجل إلى فتاة والعكس.

بعد ذلك اختر التأثير الذي تريده، وقم بحفظ الصورة بعد التعديل.

يمكنك التحميل التطبيق لـ أندرويد من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=en

ولـ آيفون من هنا

https://apps.apple.com/us/app/faceapp-ai-face-editor/id1180884341