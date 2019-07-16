شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم 3 ساعات فقط.. تعرف على هاوميا أقرب كوكب قزم للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد الكويكبات مختلفة الأشكال والخصائص، والتي يعد هاوميا القزم الموجود فى حزام كويبر واحدا منها، حيث يعتبر ذو شكل مستطيل غريب بسبب سرعته الفائقة بالإضافة إلى صغر حجمه، وفى هذا الموضوع نتناول أبرز صفات هذا الكويكب الصغير.

تتسبب استطالة هاوميا بالدوران السريع، حيث يستمر اليوم الواحد عليه لمدة ٣ ساعات أرضية، بالإضافة إلى أن سرعته الدورانية وأصله الاصطدامي جعلته واحدا من أكثر الكواكب القزمة كثافة، إلا أن مسافة المدار تصل لـ 6،452،000،000 كيلومتر أى تبلغ مدتها 283.3 سنة

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اليوم على هاوميا:

بقعة داكنة:

اكتشف العلماء بعام ٢٠٠٩ وجود بقعة حمراء داكنة ظاهرة من الجليد البلوري المحيط، حيث يعتقد العلماء أن هذه البقعة يمكن أن تكون منطقة تحتوي على تركيز عالي من المعادن والمركبات الغنية بالكربون عن بقية السطح الجليدي للكويكب.

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حجمه:

هو ثالث أقرب كوكب قزم من الشمس، فهو فريد من نوعه في شكله المطول مما يجعله أقل كروية من الكواكب القزمة الأخرى، ويبلغ القطر الاستوائي من بين 1960 كم إلى 1518 كم، أما القطر القطبي فيصل إلى 996 كم.

اكتشافه:

تم اكتشاف الكويكب فى الـ٢٨ من ديسمير ٢٠٠٤، على يد العالمان مايك براون وخوسيه لويس أورتيز مورينو وفريقيهما.