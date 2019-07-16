شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون نظام ذكاء اصطناعى يمكنه حل مكعب روبيك بـ20 حركة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء خوارزمية للتعلم العميق التى يمكن أن تحل مكعب روبيك أسرع من أى إنسان، والتى لا تفشل أبداً فى إكمال اللغز باستخدام 20 حركة فقط، بمعدل نجاح يبلغ 100 فى المئة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، رغم أن البشر يمكنهم التغلب على الوقت الذى يستغرقه الذكاء الاصطناعى لحل اللغز البالغ 18 ثانية، فالرقم القياسى العالمى المسجل هو أربع ثوان فقط، إلا أن الذكاء الاصطناعى أكثر فعالية بكثير وغالباً ما يحتاج البشر إلى حوالى 50 حركة لحل اللغز.

ويعالج النهج الجديد مشكلة مهمة فى علوم الكمبيوتر وهى كيفية حل المشكلات المعقدة عندما تكون المساعدة فى حدها الأدنى، باستخدام نظام يسمى DeepCube A.

وأوضح الباحثون أن DeepCubeA حل 100 فى المئة من جميع تكوينات الاختبار، مع إيجاد أقصر طريق للوصول إلى الهدف حوالى 60 فى المئة من الوقت.

قام بيير بالدى وزملاؤه من جامعة كاليفورنيا بتطوير DeepCubeA من مشروعهم السابق DeepCube، باستخدام نوع جديد من أساليب التعلم العميق، يسمى "التكرار التلقائى ،" الذى يعلم نفسه من خلال إنشاء نظام مكافآت خاص به.

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وقال البروفيسور بالدى: "يمكن للذكاء الاصطناعى أن يهزم أفضل لاعبى الشطرنج و Go فى العالم، لكن بعض الألغاز الأكثر صعوبة، مثل مكعب روبيك، لم يتم حلها بواسطة أجهزة الكمبيوتر، لذلك اعتقدنا أنهم منفتحون على نهج الذكاء الاصطناعي".

وأضاف:"يتضمن حل مكعب روبيك تفكيرًا رمزيًا ورياضيًا ومجردًا، لذا فإن آلة التعلم العميقة التى يمكنها كسر مثل هذا اللغز تقترب من أن تصبح نظامًا يمكنه التفكير والتخطيط واتخاذ القرارات."