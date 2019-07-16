شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعلن إعادة تصميم الموقع لإضافة مزايا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تويترعن إعادة تصميم جديد، لترتيب أهم مزايا الموقع وإضافة أخرى جديدة، لجذب المزيد من المستخدمين.

وفقًا لموقع تويتر ستنقل المنصة ميزات مهمة في شريط التنقل الخاص بها مثل زر الصفحة الرئيسية والإشعارات والرسائل والمزيد ، من أعلى الصفحة إلى الجانب الأيسر، على مدار الأيام القليلة المقبلة.



تويتر

وقالت الشركة في منشور بالمدونة: "اليوم خطوة كبيرة ونحن نواصل بناء تويتر لخدمة الناس الذين يستخدمونه كل يوم على أفضل وجه، ويمنحنا هذا التحديث أيضًا أساسًا أقوى بكثير للبناء عليه حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم ميزات محدّثة لك بشكل أسرع من ذي قبل."

على الرغم من أن معظم هذه الميزات ستبقى دون تغيير بغض النظر عن موقعها في الشريط، سيتم تحديث الرسائل المرسلة عبر سطح المكتب لإظهار المحادثات وإرسال الرسائل في نافذة واحدة في وقت واحد.

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وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الاختيار من بين عدد من الخيارات الجمالية، بما في ذلك خيارات ألوان و "سمات" أخرى.



موقع تويتر

أضاف تويتر أيضًا مزيدًا من الوظائف إلى واجهة سطح المكتب، حيث جلب ميزات مثل استكشاف المحتوى الذي يجمع المحتوى مثل مقاطع الفيديو الحية أو المحليةK بالإضافة إلى التغريدات الشائعة.

سيتمكن المستخدمون الآن أيضًا من التبديل بين الحسابات بسهولة أكبر عن طريق اختيار الحساب الذي يريدون استخدامه بالضغط فوق الشريط الجانبي.

تعد التغييرات في تصميم Twitter هي الأحدث في عدد من التغييرات الهائلة في الشركة، والتي يرتبط معظمها بسياستها الخاصة بكلمات الكراهية وإساءة المعاملة.