جالاكسي نوت 10 سيكون أسرع هاتف أندرويد في العالم بعد تسريب نتائج الإختبارات

جالاكسي نوت 10 هو هاتف سامسونج الرائد القادم والذي يفترض به أن يكون أسرع هاتف أندرويد موجود حالياً في الأسواق، جميعنا توقعنا هذا ولكن اليوم نتأكد مع تسريب نتائج الإختبارات لمعالجات الهاتف.

جالاكسي نوت 10 سيمتلك أكبر شاشة في السلسلة على الإطلاق مع وجود نسخة خاصة منه بحجم أكبر وهي نسخة نوت 10 بلص بحجم 6.7 بوصة بالإضافة إلى بطارية عملاقة والأهم والذي يهمنا هو معالجين جديدين لنسخة الولايات المتحدة ونسخة العالم.

سيعتمد جالاكسي نوت 10 على معالج Exynos 9825 في النسخ التي ستباع خارج الولايات المتحدة وعلى معالج +Snapdragon 855 الجديد الذي تم الإعلان عنه اليوم من قبل كوالكوم في نسخ الولايات المتحدة.

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كلا المعالجين يعتمدان على تقنية تصنيع 7 نانومتر والتي تعتبر الأقل على الإطلاق بالنسبة لمعالجات الهواتف المتحركة- حتى ان معالجات الاجهزة المنزلية والابتوب لم تصل بعد إلى هذه الدقة -، الحجم الصغير للمعالج سيسمح له بالوصول إلى سرعات عالية وتقديم أداء متميز وفريد من نوعه في مقابل المعالجات الكبيرة كما سيسمح للمعالج بإستهلاك طاقة أقل وإنتاج درجات حرارة أقل.

أما بالنسبة لنتائج المعالج فقد تمكن الهاتف من تحقيق نتائج مذهلة تتفوق على هاتف سامسونج الرائد السابق جلاكسي أس 10+.