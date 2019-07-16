شركة Realme ترحب بمعالج +Snapdragon 855 وتلميحات لهاتف رائد جديد

بشكل مفاجئ أعلن عن معالج +Snapdragon 855 وهو نسخ معدلة من معالج Snapdragon 855 العادي، الفرق الرئيسي بين المعالجين هو أن المعالج الجديد تم كسر سرعته ليصل غلى ترددا أعلى ويقدم أداءً أعلى بنسبة 15% في المعالج الرسومي تحديداً.

أول هاتف سيظهر فيه هذا المعالج الجديد هو هاتف الألعاب Asus Rog Phone 2 الذي سيصدر في الفترة القادمة، وبشكل مفاجئ أيضاً قامت شركة Realme بنشر ترحيب على موقع التواصل الإجتماعي الصيني Wiebo لترحب بالمعالج الجديد.

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كما لمحت الشركة أنها مستعدة لإستخدام المعالج في هاتفها القادم والذي بالتأكيد سيضم المعالج، حتى يومنا هذا لم تستخدم شركة Realme أي معالج من عائلة 800 أو العائلات الرائدة من كوالكوم وهذا يعني أن الشركة أخيراً قررت أن تدخل مجال الهواتف الرائدة.

في الأشهر الماضية أعلنت الشركة من خلال اكثر من مؤتمر أنها ترغب في الدخول إلى الأسواق الأوروبية والغربية بشكل اكبر وانها ترغب في تقديم هواتف رائدة ومميزة أكثر تضم شرائح إتصال 5G وهذا يعني أنهم سيعتمدون بشكل أساسي على معالج Snapdragon 855 لأنه يضم احدث تقنية في شرائح الإتصال بشبكات 5G.