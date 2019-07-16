الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme 3i مع شاشة بحجم 6.2 إنش، وبطارية بسعة 4230mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز تشكيلة هواتفها الذكية المتدنية في الهند في ظل المنافسة القوية من الشركات الأكثر رسوخًا في هذا السوق مثل Xiaomi و Samsung، قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد من الفئة المتدنية يحمل إسم Realme 3i. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف يأتي ليكون بمثابة النسخة الرخيصة من الهاتف Realme 3 الحالي.

الهاتف Realme 3i يأتي مع المعالج MediaTek Helio P60 بدلاً من المعالج MediaTek Helio P70. وبغض النظر عن المعالج، فالهاتف iRealme 3 الجديد يأتي كذلك مع شاشة محمية بطبقة Gorilla Glass 3 بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

Advertisements

الهاتف Realme 3i يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل مدعومة بخاصية الفتح عن طريق الوجه، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Realme بتزويد هذه الكاميرا بميزات برمجية إضافية مثل Nightscape التي تساعدك على إلتقاط صور جيدة في الليل و Chroma Boost التي تساعدك على تغيير النطاق الديناميكي والألوان وتقليل الضوضاء.

البطارية في الهاتف Realme 3i الجديد تمتاز بسعة 4230mAh، ولكنها للآسف لا تدعم الشحن السريع. ولكن لحسن الحظ، الهاتف Realme 3i يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie، ومع واجهة ColorOS 6.

عمومًا، الهاتف Realme 3i الجديد سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق والأحمر، وسيكلف 116 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB، ونحو 145 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB. ومن المقرر أن يتم عرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع في اليوم 23 يوليو على متجر FlipKart في الهند.