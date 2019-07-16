التحديث الأحدث من شركة سامسونج يتسبب في شل هواتف Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما يتم عرض التحديثات على أنها أمر جيد حيث تؤدي إلى تحسين الأداء والإستقرار، فضلا عن إضافة ميزات جديدة، وإصلاح الأخطاء. ومع ذلك، فمن المعروف أن هذه التحديثات تتسبب في بعض المشاكل من حين لآخر والتي قد لا يكون المطور على علم بها.

هذا هو الحال مع هواتف Galaxy S10 و +Galaxy S10 التي حصلت مؤخرًا على تحديث يتسبب في شل بعض الوحدات، على الأقل وفقا لمجموعة متنوعة من تقارير المستخدمين. وتزعم التقارير أنه بعد التحديث، يتم مطالبة المستخدمين بإدخال كلمة مرور للوصول إلى أجهزتهم.

هذا على الرغم من حقيقة أن بعض المستخدمين لم يقوموا حتى بتعيين كلمات مرور لهواتفهم الذكية. حتى الآن، لا يبدو أن هناك حل لهذه المشكلة، ووفقا لبعض المستخدمين، فقد تم إعلامهم من قبل شركات الإتصالات بأن أفضل طريقة لإستعادة تحكمهم في هواتفهم الذكية هو إعادتها لحالة المصنع. حتى الآن، يبدو أن هذا قد أثر فقط على هواتف Galaxy S10 في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك فمن غير الواضح ما إذا كان مستخدمو Galaxy S10 الآخرين حول العالم قد واجهوا مشاكل مماثلة أم لا.

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إلى غاية هذه اللحظة التي نكتب فيها هذا التقرير، يبدو أنه لا يوجد حل لهذه المشكلة حتى الآن، ولكن نأمل أن تكون شركة سامسونج على دراية بهذه المشكلة والعمل على إصدار تحديث جديد يعالج المشكلة. في غضون ذلك، يبدو أن الطريقة الوحيدة لتخطي هذه المشكلة هو إعادة الهاتف لحالة المصنع أو تشغيل هاتفك في الوضع الآمن ” Safe Mode ” وربما معرفة ما إذا كان يمكنك العودة للتحديث السابق.