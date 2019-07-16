وانطلاقا من هذه المشكلة، يلجأ الكثيرون إلى عدد من الأشياء والأمور التي يعتقدون بأنها تساعدهم على تجفيف هواتفهم بسرعة أو يقومون من دون إدراك بفعل أشياء قد تؤدي لخسارة هواتفهم الى الأبد.

عرض موقع "gadgetsnow" الهندي أهم 10 أشياء ينبغي تجنبها في مثل هذه الحالة: 1- عدم تجفيف الهاتف باستخدام مجفف الشعر: حيث يؤدي الهواء الساخن لإتلاف المكونات الداخلية للهاتف أو يتسبب بحدوث عطل نتيجة للحرارة الزائدة. 2- عدم وصل الهاتف المبتل بالتيار الكهربائي لشحن البطارية. 3- عدم هز الهاتف بقوة لإخراج الماء لأن ذلك قد يتسبب في تسرب المياه إلى الداخل. 4- عدم فك الهاتف أو إخراج البطارية.

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5- لا تحاول استخدامه بل قم بتطفيته من خلال زر التشغيل. 5- لا تحاول استخدامه بل قم بتطفيته من خلال زر التشغيل. 6- لا تحاول إخراج بطاقة "sim" لأن ذلك قد يتسبب بدخول المياه إلى داخل الجهاز. 7- أخبر مركز الخدمة بان الهاتف سقط في الماء إذا قررت إصلاحه لأن الكذب قد يتسبب في ضرر أكبر للهاتف خلال عمل المختص. 8- لا تستخدم مروحة أو منفاخا هوائيا لإزالة الماء، لأن ذلك قد يتسبب بتراكم الرطوبة داخل الجهاز. 9- لا تضغط على أي أزرار في الجهاز لمنع دخول المياه الى داخل الجهاز. 10- لا تحاول وصل سماعات الرأس بالمقبس الموجود في الهاتف، لأنه قد يتسبب بصعقة كهربائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر إياك القيام بهذه التصرفات في حال وقوع هاتفك في المياه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.