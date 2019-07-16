ذروة الموجة الحارة والحرارة 45 في هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. وتوجه نصائح عاجلة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وكانت هيئة، قد كشفت عن تعرض مصر لموجة حارة شديدة بداية من الثلاثاء، وحتى نهاية الإسبوع.

وحذرت "الأرصاد"، في تصريحات صحفية، من ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 42 والصغرى 32، وتصل في شمال الصعيد إلى 44، وفي جنوب الصعيد إلى 45 درجة.

وأضافت الهيئة أن الأربعاء ذروة الموجة الحارة، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وأن الرياح ستنشط على السواحل الشمالية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

تحذير من الرطوبة

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.

وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

نصائح عامة من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 31 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة