مراجعة هواوي HUAWEI Mate 20X 5G الداعم لشبكة الجيل الخامس

هاتف هواوي HUAWEI Mate 20X 5G ومراجعة أبرز المزايا والمواصفات بما في ذلك المعالج والشاشة والكاميرا والبطارية وتقنيات التبريد.

في الوقت الذي تتسابق فيه البلدان لتكون من بين الأوائل بتثبيت شبكات اتصال الجيل الخامس، يجب أن تكون الهواتف المدعومة بالجيل الخامس على مستوى التحدي. واحدة من الهواتف القليلة الجاهزة والمدعومة بشبكة الجيل الخامس هو هاتف HUAWEI Mate 20X 5G. ونحن نعلم أن هواوي لديها سجل حافل لإنتاج منتجات بتكنولوجيا فائقة، هل سيواصل هاتف HUAWEI Mate 20X 5G هذا الاتجاه؟ دعنا نلقي نظرة.

رقاقتي معالجة تدعما الجيل الخامس

جهزت هواوي هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) مع كيرين 980 وBalong 5000، شريحة تدعم الجيل الخامس و متعددة الأنماط. وتتوافق Balong 5000 من رتبة 7 نانومتر مع أجيال متعددة من تكنولوجيا الشبكة بما في ذلك الجيل الرابع، والثالث والثاني. قامت هواوي بتمكين هذا الهاتف الذكي من تحديد بطء الاتصال بالإنترنت وبالتالي التبديل بين الشبكات المختلفة. في حين أن بعض هواتف شبكة الجيل الخامس تدعم فقط وضع الشبكات غير مستقل (NSA)، يدعم هاتف HUAWEI Mate 20X 5G وضع الشبكة الغير مستقل من NSA ومستقل (SA). يضمن وضع الشبكة المستقل SA، وهي النسخة الأخيرة من وضع الشبكات، أداءً أفضل وكفاءة أعلى لهاتفك.

شاشة عرض قطرة ندى أوليد كبيرة بقياس 7.2 بوصة

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هذا الهاتف كبير جداً. هو عرض من الحافة إلى الحافة. يقيس 7.2 بوصة مع شاشة عرض اوليد قطرة الندى. تجعل الشاشة الكبيرة الجهاز مثالي لعرض المحتوى وتشغيل تطبيقات الألعاب.

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نظام مصفوفة كاميرا

يأتي هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) مع ثلاث كاميرات لايكا في تخطيط مميز مربع – كاميرا زاوية عريضة بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية تصوير واسعة للغاية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا تصوير عن بعد بدقة 8 ميجابكسل – وكاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل في الامام. إمكانيات التصوير الفوتوغرافي لا نهاية لها بما في ذلك التصوير الماكرو والتصوير الواسع جدا.

بطارية تدوم يوما كاملا

مع سرعة الاتصال أكبر يأتي طلب أكبر على البيانات، مما يعني الحاجة إلى مزيد من الطاقة. وقد عالجت هواوي هذه المسألة من خلال تقديم بطارية بسعة 4200 مللي أمبير ساعي داخل هاتف HUAWEI Mate 20X 5G. يدعم هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) أيضًا خدمة الشحن السريع سوبر تشارج بقوة 40 واط. كما أن سلامة هذا الهاتف معتمدة من قبل TÜV Rheinland، وهي المنظمة الدولية التي تقدم خدمات تقييم سلامة المنتجات وشهاداتها.

تقنيات تبريد متقدمة

حتى في حالة الألعاب ذات الكثافة الرسومية، يبقى هذا الجهاز باردًا ومتجاوبًا بفضل دمج هواوي سوبر كوول وهو حل تبريد رائد يستخدم فيلم الجرافين وغرفة البخار لتقديم أداء تبريد متميز.

الخلاصة

هاتف HUAWEI Mate 20X 5G هو هاتف عملاق مفعهم بالمزايا وعلى استعداد لمواجهة كل التحديات الجديدة المتعلقة بشبكة الجيل الخامس.