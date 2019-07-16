Xiaomi تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Xiaomi Mi A3 المنتظر

فاطمة أيت طالب - دبي - الحملة التشويقية للهاتف Xiaomi Mi A3 القادم من شركة Xiaomi تسير على قدم وساق، بينما ساهمت التسريبات في زيادة معرفتنا بالهاتف. الآن أكد لنا فرع شركة Xiaomi في إسبانيا أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Xiaomi Mi A3 Series في اليوم 17 من شهر يوليو الجاري. وسيتم الكشف عن الهاتفين Xiaomi Mi A3 و Xiaomi Mi A3 Lite بإعتبارهما النسخ العالمية من الهاتفين Xiaomi Mi CC9 و Xiaomi Mi CC9e اللذان أعلنت عنهما شركة Xiaomi مؤخرًا في الصين.

وبالإضافة إلى الكشف عن موعد الإعلان الرسمي، فقد قام الحساب الرسمي لشركة Xiaomi على شبكة تويتر أيضًا بنشر ثلاث صور تشويقية جديدة تكشف من خلالها عن الميزات الرئيسية في الهاتف Xiaomi Mi A3، وتشمل هذه الميزات الرئيسية الأداء المُحسن، ومستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، والبطارية الكبيرة مقارنة مع الهاتف Xiaomi Mi A2 الحالي.

وكما جرت العادة دائمًا، فالهاتفين Xiaomi Mi A3 و Xiaomi Mi A3 Lite سيكونا جزءًا من مبادرة Android One، وهذا ما يعني بأنهما سيأتيان بشكل مسبق مع نظام الأندرويد الخام ومع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

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