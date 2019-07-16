كاميرات هواتف Xiaomi المستقبلية على وشك أن تصبح أفضل وأكثر تنافسية

فاطمة أيت طالب - دبي - الشركات الأفضل في مجال كاميرات الهواتف الذكية في الوقت الراهن هي Samsung و Huawei و Google و Apple، فجميع هذه الشركات نجحت في تزويد هواتفها الذكية ببعض من أفضل الكاميرات. ومع ذلك، يبدو أن هناك شركة أخرى ستنضاف إلى القائمة في المستقبل، وهذه الشركة هي Xiaomi.

أثبتت هواتف Xiaomi الذكية أنها جيدة جدًا وتأتي مع الكثير من الميزات الرائعة، ولكن الشركة الصينية تأمل في تحسين كاميراتها لأنها قررت مؤخرًا فتح مركز جديد للبحث والتطوير في مدينة تامبيري الفنلندية. لا شك أنك تسأل ما الأمر المهم في هذا؟ حسنًا، الإجابة هي أن تامبيري تعتبر موطنًا لكثير من الشركات التي تتفوق في تكنولوجيا الكاميرات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى شركة Nokia التي أنشأت مركز أبحاث خاص بها هناك منذ سنوات عديدة.

بالإضافة إلى Nokia، فقد قامت شركة Huawei كذلك من قبل بفتح مركز أبحاث خاص بها هناك، مما أدى على الأرجح إلى تحسن جودة كاميرات هواتفها الذكية بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة، فهواتفها الذكية الرائدة الأحدث تأتي مع كاميرات رائعة جدًا ومع العديد من الميزات المبهرة. ومن المتوقع أن يركز مركز الأبحاث والتطوير الجديد من شركة Xiaomi على تطوير المنتجات، ولكن من المتوقع أيضًا أن يبدأ مع تكنولوجيات الكاميرا.

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يبقى أن نرى ماذا سينتج من مركز الأبحاث والتطوير الجديد، ولكن إذا كنت من محبي الهواتف الذكية التابعة لشركة Xiaomi وترغب في رؤية تحسن كاميراتها، فقد تكون هذه بداية لشيء واعد.