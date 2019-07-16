الآن| استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 وطرق السداد.. وحقيقة إلغاء فترة السماح

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات فواتير الهاتف الأرضي، لشهر يوليو 2019، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، لمدة شهر.

وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها التحويل بنكي، وخدمة فوري، أو عن طريق سداداها في السنترال مباشرة.

جدير بالذكر أن فاتورة التيلفون الأرضي تصدر كل ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم السداد لمدة 6 أشهر، سوف تقع عليك غرامة تأخير، وإذا تجاوزت المدة المحددة من المحتمل أن يتم إلغاء الخدمة.

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حقيقة إلغاء فترة سماح التليفون الأرضي

وفي سياق متصل، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق إلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مُشددةً على استمرار فترة سماح التليفون الأرضي والتي تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات We، قد ألغت فترة السماح الخاصة بفاتورة الإنترنت الأرضى فقط، وهى 5 أيام، مع إتاحة فترة سماح 48 ساعة فقط.

وللاستعلام عن قيمة فاتورة يوليو للهاتف الأرضي ادخل على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-eg