شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال أمازون فى 5 دول أوروبية يضربون عن العمل في "البرايم داي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتج عمال المخازن لأمازون فى 5 دول على ظروف العمل خلال "برايم داى" وسط دعوات لتحسين الأجور وظروف العمل، وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر".

وأعلن عمال مخزن "مينيسوتا" الأسبوع الماضى عن إضرابهم عن العمل لمدة 6 ساعات خلال "برايم داى"، وهو الحدث الأكثر ازدحاما للتسوق فى أمازون، وأنضم إليهم عمال المخازن فى أنحاء أوروبا.





ويأتى انضمام عمال مخازن الشركة فى أوروبا بالاحتجاجات، بعد أن رفعت أمازون أهدافها ووعدت بتسليم المنتجات للعملاء خلال يوم واحد فقط من شرائها خلال "برايم داى" مع تمديد فترة الخصم لتصل إلى يومين، وهى المرة الأولى التى تقوم فيها بذلك، وبدلا من مضاعفة عدد العاملين لديها فى المخازن، قررت زياد ساعات العمل، وهو ما يعرض العمال للخطر، وهو ما أطلقوا عليه اسم "لامبالاة قاسية بسلامة العمال".

وقال "أورهان أكمان" السكرتير الفيدرالى لنقابة العمال الألمانية: "سيضرب العمال لمدة يومين على الأقل فى 7 مخازن مختلفة فى جميع أنحاء البلاد، فهم محرومون من أجر معيشى".

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وأكد متحدث باسم الاتحاد العالمى UNI، وهو الاتحاد الذى يمثل 20 مليون عامل على مستوى العالم ويساعد على تنسيق الاحتجاجات، أن هناك 2000 عامل فى إضراب ألمانيا منذ صباح الأمس وهناك احتمال زيادة أعدادهم.

ومن المقرر أن ينظم عمال مخازن أمازون فى المملكة المتحدة وأسبانيا وبولندا احتجاجات أيضا، حيث ذكرت صحيفة El Confidencial أن أمازون اتصلت بالشرطة المحلية للتدخل من خلال الذهاب إلى المخازن لإجبار العمال على الحفاظ على الإنتاجية.

وصرح متحدث باسم "أمازون" لـ"بيزنس انسايدر" بأن النقابات التى تقود الاحتجاجات تعتمد على معلومات مضللة وأن امازون تقدم أجور مناسبة للعمال فى الصناعة وفوائد ومكان العمل فى المخازن آمن تماما.