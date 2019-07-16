شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد نصف ساعة من فرض غرامة على فيس بوك..زيادة ثروة مارك زوكربيرج مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد دقائق قليلة من فرض لجنة التجارة الفيدرالية غرامة مالية بقيمة 5 مليارات دولار على فيس بوك بسبب فضيحة كامبريدج، وجمع بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم دون إذن، ارتفعت قيمة سهم فيس بوك بنسبة 1% مما أدى إلى زيادة ثروة مارك زوكربيرج مليار دولار.

ووفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، من المعروف أن مارك زوكربيرج يمتلك نسبة تصل إلى 88.1% من أسهم فيس بوك، وهو ما يجعله يحصل على مليار دولار زائدة على ثروته.

Advertisements





قبل نشر خبر الغرامة بلغت قيمة سهم فيس بوك 202.31 دولار، لتبلغ قيمة أسهم زوكربيرج 83 مليار دولار، وبعد نشر خبر الغرامة بنصف ساعة ارتفع سعر السهم ليصل إلى 204.87 دولار لتبلغ قيمة أسهم زوكربيرج" 84.1 مليار دولار، وهو ما يعنى ان قيمة أسهمه زادت بأكثر من مليار دولار.

الهدف من غرامة لجنة التجارة الفيدرالية البالغة 5 مليارات دولار هو معاقبة فيس بوك على إساءة التعامل مع بيانات المستخدمين، وكان من المفترض أن تؤثر هذه الغرامة علي قيمة أسهمه فيفترض عدم زيادة ثروته، ولكن الحقيقة حدث العكس، ولم يعلق فيس بوك على هذه الزيادة.