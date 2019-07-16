شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خسوف القمر اليوم يتزامن مع الذكرى الـ50 لمهمة أبولو 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيشهد العالم اليوم الخسوف الجزئى للقمر، والذى سيكون مرئيًا فى معظم أنحاء آسيا وإفريقيا والأجزاء الشرقية من أمريكا الجنوبية والأجزاء الغربية من أستراليا الليلة، إذا ظل الطقس والظروف الصافية واضحة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيتم حجب حوالى 60 فى المئة من سطح القمر خلف ظل الأرض، بينما تتشابك الشمس والأرض والقمر.

ويعد هذا الخسوف حدث خاص للمهتمين بعالم الفضاء، إذ يتزامن هذا التاريخ مع الذكرى الخمسين لإطلاق مهمة أبولو 11 للقمر.

يحدث الخسوف القمرى عندما تكون الأرض والشمس والقمر فى خط تام تقريبًا، ويكون القمر على الجانب الآخر من الأرض من الشمس، إذ ينتقل إلى ظل الأرض ويختبئ بشكل كبير ولكنه عادة ما يكون مرئيًا، ليضيء بأشعة الشمس التى تمر عبر الغلاف الجوى للأرض.

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وفقًا للجمعية الملكية الفلكية، من المتوقع أن يحدث منتصف الخسوف فى تمام الساعة 10:30 مساءً، عندما يتم تغطية حوالى 60 فى المئة من سطح القمر المرئى.

وقد يتحول إلى اللون الأحمر، حيث يشاهد الأشخاص الذين يراقبون من الأرض الآثار اللاحقة للانتثار الجوى القوى للضوء الأزرق الذى يصيب السطح.

وليست هناك حاجة إلى حماية العين لأن خسوف القمر أقل سطوعًا من كسوف الشمس، ومع ذلك، يجب على الراغبين فى متابعة هذا الحدث مشاهدته من مناطق مجردة من المبانى الشاهقة، بالإضافة إلى أماكن خالية من التلوث الضوئى.

وقال الدكتور مورجان هوليس من الجمعية الفلكية الملكية: "عليك بالبحث عن أى مكان له أفق منخفض بلا عوائق ولا توجد به أبنية طويلة وأشجار فى الطريق، فعلى عكس الكسوف الشمسى، من الآمن تمامًا مشاهدة كسوف قمرى بالعين المجردة، لذلك هذا جيد، فلن تحتاج إلى أى معدات خاصة"؟.