تسريب صور Honor 9x التي تظهر شاشة كاملة وكاميرا منبثقة

ظهرت صور Honor 9x مؤخراً على الإنترنت على شكل صور تخيلية للهاتف الذي يفترض أن يعلن عنه في 23 يوليو القادم .

وبحسب الصور التي ظهرت فإننا ننظر إلى هاتفين في عائلة Honor 9x سيكون أحدهما Pro والآخر عادي، الهاتفين سيأتيان بشاشة كاملة بدون أي نوتش وهذا يعني كاميرا منبثقة من داخل الجهاز لتعمل ككاميرا سيلفي أمامية، يمكنك أيضاً أن تتوقع جسداً معدنياً وزجاجياً للهاتفين.

الفرق الرئيسي بين نسخة الـ Honor 9x Pro والعادي هو الكاميرا، فبينما سيأتي ال honor 9x pro بكاميرا ثلاثية سيكون شقيقه الأصغر بكاميرا ثنائية وتصميم زجاجي مصمت لا يمتلك الكثير من البهرجة والتصميمات الفريدة من نوعها، اما من ناحية الكاميرات فإن الكاميرات الثلاثية ستكون كالتالي: عدسة 48 ميجابكسل رئيسية وعدسة 8 ميجابكسل على الأغلب واسعة الزاوية وعدسة 2 ميجابكسل للبعد البصري وسيفتقد الـ Honor 9x الإعتيادي العدسة الوساعة.

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الهاتفين سيعملان بنفس المعالج وهو kirin 810 ونفس البطارية وهي 3900 مللي أمبير والفرق في حجم الشاشة بين الهاتفين لن يكون كبيراً.

من المفترض أن يتم الإعلان عن الهواتف الإسبوع القادم في الصين مبدأياً.