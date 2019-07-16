الشركات الأمريكية تعاود العمل مع هواوي الشهر القادم

بحسب مصدر مجهول فإن الشركات الأمريكية التي كانت توقفت عن العمل مع شركة هواوي تستعد للعودة للعمل معهم واستئناف الأنشطة التجارية ما بينهم مع بداية الشهر القادم.

بحسب ما قاله المصدر لمجلة رويترز فإن الشركات التي ترغب في التعامل مع هواوي سيكون عليها التقديم بطلب للحصول على رخصة موافقة من الحكومة الأمريكية وأن هذه الرخصة قد يتم إصدارها في أقل من 4 أسابيع، تعد هذه الخطوة أول خطوة تأخذها الولايات المتحدة في فك الحظر وإنهاء أزمتها مع هواوي.

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لا توجد معلومات كافية عن متطلبات إصدار الرخص ولكن الأمر الواضح أن الحكومة ستشترط أن تكون المكونات والقطع موجودة بالفعل في السوق قبل إرسالها لهواوي وألا تمثل خطراً قومياً بالطبع، هذا يعني أننا لن نرى هواتف هواوي بمعالجات قبل إصدارها بشكل رسمي أو إتاحتها في هواتف اخرى .

على صعيد هواوي يبدو أن الأزمة لم تؤثر على قدرتها على إنتاج وبيع الهواتف، بالرغم من تأثر المبيعات بسبب الشائعات فقط ولكن لم نرى أي نقص في المخزون أو حتى تأخر في الإعلان وتسريب الهواتف القادمة وهو ما يعطينا إنطباعاً بأن الشركة كانت تمتلك خطة إحتياطية.