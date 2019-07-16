شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تكشف السبب وراء انفجار المركبة الفضائية Crew Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة SpaceX بإجراء تحقيقات عالية المستوي فى انفجارمركبتها الفضائية منذ أشهر طويلة، وتوصلت إلى سبب المشكلة حيث تسبب تسرب الوقود في تدمير مركبة crew Dragon ، وذلك خلال اختبار بإبريل الماضى أثناء استعدادها لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لما ذكره موقع quartz، أجرى المهندسون العاملين على المركبة الفضائية التحقيق بجانب وكالة ناسا والقوات الجوية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل، وتعد النتائج الآن شبه مؤكدة لسبب الشذوذ الذى حدث وأدى إلى الانفجار.

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قال هانز كونيجسمان، رائد هندسة SpaceX، إن هذا الأمر سيؤجل إطلاق شركة SpaceX لمركبتها الفضائية الجديدة في عام 2019، فيما أضافت كاثي لوديرز، مديرة برنامج الطاقم التجاري في ناسا: "كانت هذه هدية لنا من نواح كثيرة".

وأضافت: "لقد كان اختبارًا على الأرض، كان لدينا الكثير من الأجهزة في السيارة وكاميرات عالية السرعة، وتمكنا من الحصول على الأجهزة والبيانات من خلال هذه العملية، وسوف نستمر في تعلم الأشياء التي ستساعدنا نطير أكثر أمانا."