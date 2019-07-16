شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يتوصلون لابتكار يجعل سطح المريخ مناسباً للزراعة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيئة القاسية على كوكب المريخ تجعل من الصعب الزراعة عليه، حيث إن الطعام يمثل مشكلة كبيرة تواجه رحلات البشر المستقبلية للكوكب الأحمر، لكن يعتقد العلماء أنهم قاموا بحل لمشكلة من خلال صفيحة مكونة من مواد يمكن أن تحول السطح البارد إلى أرض صالحة للزراعة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة " الجارديان" البريطانية، فإن صفائح "airgel" التى توصل لها العلماء، تعمل عن طريق محاكاة تأثير ظاهرة الاحتباس الحرارى للأرض على المريخ، حيث يتم حبس الطاقة المستمدة من الشمس على كوكب الأرض بواسطة ثانى أكسيد الكربون والغازات الأخرى، وكذلك هو الأمر الذى يعمل العلماء على محاكاته على سطح المريخ فهو يشبه الصوبة الحرارية.

قال روبن وردزورث، الذى عمل على البحث فى جامعة هارفارد: "إذا أردنا إنشاء موائل مستدامة على كوكب آخر باستخدام التكنولوجيا الحالية، فقد يكون هذا الأسلوب مفيد، وهو قابل للتوسع لذلك يمكن أن تكون المساحة المغطاة فى أى مكان من بضعة أمتار مربعة إلى مناطق كبيرة من الكوكب. "

المشكلة فى كوكب المريخ تتمثل فى أنه بارد وجاف وقصفه الإشعاع، وتحتوى التربة على مواد كيميائية سامة ويحتمل أن يكون الجو المحيط به منخفض النيتروجين، ولكن تحل صفائح airgel جميع المشكلات، فيمكن أن تساعد رواد الفضاء فى المستقبل على إنشاء واحات خصبة على كواكب مهجورة حيث يمكن للنباتات والكائنات الحية الأخرى التى تعمل بالتمثيل الضوئى أن تنمو.

وقال وردزورث إنه نظرًا لأن الحياة ستنمو فقط تحت الألواح، فإن خطر تلويث باقى المريخ بأشكال الحياة الغريبة عليه خلال التجربة سيكون ضئيلًا.

ويتكون airgel المستخدم فى صناعة الألواح من 97٪ من الهواء، بينما يتكون الباقى من شبكة من السيليكا الخفيفة.

Advertisements

وأظهر الباحثون، بمن فيهم العلماء فى وكالة ناسا وجامعة إدنبرة، أن صفائح من السيليكا الهوائية بسماكة 2 سم إلى 3 سم منعت الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وسمحت بالضوء المرئى من أجل عملية التمثيل الضوئى وحبست ما يكفى من الحرارة لإذابة المياه المجمدة المغلقة فى تربة المريخ.

وكتب الباحثون فى دورية نيتشر لعلم الفلك: "إن وضع دروع هوائية من السيليكا على مناطق غنية بالجليد بدرجة كافية من سطح المريخ يمكن أن يسمح للحياة الضوئية بالبقاء هناك دون تدخل يذكر".

ومن المتوقع اختبار صغير الحجم لهبوط آلى على كوكب المريخ للتأكيد على إمكانية ذلك، وبعدها يمكن تعميمه لإنشاء وطن كامل مستصلح على الكوكب الاحمر.