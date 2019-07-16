كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هونغ كونغ: صانعة للمواهب وحاضنة للتكنولوجيا

عندما يفكر الناس في الأعمال التجارية في هونغ كونغ، عادة ما يذهب فكرهم إلى التمويل ولكن ماذا عن التكنولوجيا المتقدمة؟

وفي هذا الخصوص، نلقي نظرة على بعض شركات التكنولوجيا التي اتخذت القرار الاستراتيجي بتأسيس نفسها هنا.

و لو تحدثنا عن “سايبر بورت Cyberport”، مركز التكنولوجيا الرقمية الرائد في هونغ كونغ فاننا نتحدث عن وجود أكثر من 1300 شركة كبيرة وصغيرة، على غرار شركة فين فابريك FinFabrik، بحسب موقع يورو نيوز.

فلوريان شبيغل، المؤسس المشارك ومدير شركة” فين فابريك FinFabrik”: “أعتقد أن شركة cyberport متمسكة بنجاحها، لإصرارها على التجربة و الاستمرارية رغم الفشل، مع العلم أن شركة “سايبر بورت” مهمة للغاية في مجال تعزيز الشركات الناشئة”.

سبيغل فلورين مؤسس شركة فين فابريك: “هونغ كونغ رائعة وهي صانعة للمواهب، خاصة بالنسبة لشركة مثلنا. نحن ننخرط في المعاملات الكمية وهذا الأمر يتطلب خبرة عالية. لدينا مجموعة كبيرة يمكننا الوصول إليها، هنا في هونغ كونغ، نحن حريصون على التوظيف باستمرار”.

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“شركتنا جزء من خطة أعمال إقليمية تربط بين الشركات ومنطقة الخليج الكبير الذي يشمل مدينة شنتشن المزدهرة، إنها تعتبر قوة صناعية، حيث يوجد 70 مليون مستهلك.

يدعم مجلس هونغ كونغ للإنتاجية، المشروعات العامة والخاصة، بما في ذلك بعض المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب تكييف الروبوتات مع التكنولوجيا الجديدة، وأيضا الزراعة المائية والصحة والتكنولوجيا الرياضية.

حديقة هونغ كونغ للعلوم هي المكان الذي تقوم فيه شركة Siemens الأوروبية العملاقة بتطوير تكنولوجيا المدن الذكية لتحسين القدرة على الحركة واستخدام ذكاء فائق الطاقة وإدارة حركة المرور بشكل أكثر فاعلية، وذلك باستخدام المدينة كملعب.