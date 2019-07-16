Harley-Davidson ستوفر الشحن المجاني لملاك دراجتها الكهربائية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما يعلم البعض منكم على الأرجح، فقد قامت شركة Harley-Davidson بإنشاء دراجة كهربائية خاصة بها تدعى Harley-Davidson LiveWire. كما هو الحال مع السيارات الكهربائية، فسوف تتطلب الدراجة الكهربائية Harley-Davidson LiveWire الشحن، ولكن الخبر السار هو أنه إذا كنت تملك الدراجة الكهربائية Harley-Davidson LiveWire أو تخطط لشراء واحدة، فسوف يسعدك معرفة أن شركة Harley-Davidson أعلنت أن هذه الدراجات ستكون مؤهلة للشحن المجاني.

ووفقا لشركة Harley-Davidson، فقد صرحت بالقول : ” سوف يُقدم جميع وكلاء Harley-Davidson المعتمدين المشاركين الذين يبيعون الدراجة الكهربائية Harley-Davidson LiveWire محطات الشحن DCFC العامة في عقود البيع. سيحصل عملاء Harley-Davidson LiveWire في الولايات المتحدة الأمريكية على الشحن المجاني في محطات ChargePoint لدى وكلاء Harley-Davidson LiveWire خلال العامين الأولين “.

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كما هو موضح، سيكون من الممكن شحن الدراجة الكهربائية مجانًا، على الأقل في بعض الحالات. وعلى الأرجح، قررت شركة Harley-Davidson توفير هذا العرض لعملائها الذين قرروا شراء الدراجة الكهربائية Harley-Davidson LiveWire لجذب المزيد من العملاء المحتملين، تمامًا كما تفعل الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

في المستقبل، من المحتمل أن تتطلب عمليات الشحن رسومًا معينة، على غرار الطريقة التي ندفع بها مقابل الوقود، ولكن في الوقت الراهن، يمكن لملاك الدراجة الكهربائية Harley-Davidson LiveWire الذين يفضلون عدم شحن دراجاتهم في المنزل أن يتوجهوا إلى الموزعين المعتمدين القريبين للقيام بهذه المهمة.