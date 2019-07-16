شركة Domino’s تختبر نظام الدفع غير النقدي في المتاجر والتسليمات

فاطمة أيت طالب - دبي - دائمًا ما يتم اللجوء إلى التكنولوجيا لتسهيل الخدمات على العملاء. وعلى نحو مماثل، أعلنت شركة Domino’s الآن أنها تحاول تجربة المتاجر الخالية من نظام الدفع التقليدي. وبدلاً من الدفع نقدًا، سيتمكن العملاء من الدفع بإستخدام عدة طرق مختلفة، مثل بطاقات الإئتمان وخدمات الدفع عبر الأجهزة المحمولة مثل Apple Pay و Samsung Pay و Google Pay وبطاقات Instagift. سيكون بإمكان العملاء إستخدام طرق الدفع هذه من أجل عمليات الشراء والتسليم داخل المتاجر.

تعمل شركة Domino’s على تجربة نظام الدفع الجديد في خمسة متاجر في أستراليا. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة Domino’s في أستراليا ونيوزيلندا، السيد Nick Knight، أن هذا سيساعد على تقليل عدد الصفوف في المتاجر وكذلك تقليل أوقات الإنتظار والتسليم. المنطق هنا هو أنه يتم تقليص مقدار الوقت الضائع بفضل إختفاء الدفع نقدًا أو التعامل مع الباقي من السعر.

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قد يكون هذا ملائمًا إذا تذكر معظم العملاء تسجيل الدخول إلى حسابات PayPal الخاصة بهم قبل أن يصلوا أمام العداد، وفي حالة إذا لم يتذكروا ذلك، فسوف يكون من السهل إجراء معاملة نقدية بدلاً من ذلك. إحدى مزايا نظام الدفع الجديد هو أنه سيساعد على حماية الموظفين نظرًا لأن المتاجر وسائقي التوصيل لن يكونوا بحاجة إلى حمل الأموال بعد الآن.

هذا لا يعني أن شركة Domino’s ستتوقف كليًا عن أخذ الأموال من العملاء. وقال متحدث بإسم الشركة : ” سيختار العملاء في النهاية طريقة الدفع التي تناسب تفضيلاتهم “.