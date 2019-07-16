باحثون يعتزمون البدء بإختبار لقاح لفيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - نتخيل أنه سيأتي وقت في المستقبل سيكتشف فيه العلماء والباحثون أخيراً علاجًا لفيروس نقص المناعة البشرية. ولحد الآن كانت هناك بعض النتائج الواعدة، والآن يبدو أن الباحثين في شركة Johnson & Johnson مستعدون لإختبار ما يعتقدون أنه يمكن أن يكون لقاحًا للمرض.

اللقاح الجديد يتكون من أربعة مكونات. تم تصميم هذه المكونات للمساعدة في رفع نظام المناعة في الجسم لمقاومة خيوط الفيروس المختلفة مرة أخرى. خلال الإختبارات التي أجريت على الحيوانات، وجد الباحثون أن ثلثي الإختبارات كانت ناجحة، مما يعني أنه على الرغم من أنه ليس علاجًا أو وقائيًا بنسبة 100%، إلا أنه يعمل بدرجة معينة.

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سيتم البدء بإجراء هذه التجارب على البشر، وستغطي هذه التجارب 3800 رجل في وقت لاحق من هذا العام. كما ستغطي مجموعة متنوعة من المناطق، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ومن المتوقع أن يتلقى المشاركون في الدراسة ست جرعات من اللقاح على أربع جلسات، مع توقع صدور نتائج هذه التجربة في العام 2023.

وبطبيعة الحال، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نرى ما إذا كان هذا اللقاح سيؤدي إلى العلاج أو بالأحرى الوقاية من هذا المرض الفتاك، ولكن يبدو أنها خطوة جيدة في الإتجاه الصحيح.