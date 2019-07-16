نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين لمواجهة «أشد موجة حارة» تضرب مصر .. تبدأ اليوم

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تعرض مصر لموجة حارة شديدة بداية من غدًا الثلاثاء 15 يوليو 2019.

وحذرت "الأرصاد"، من ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 42 والصغرى 32، وتصل في شمال الصعيد إلى 44، وفي جنوب الصعيد إلى 45 درجة.

وأضافت أن الأربعاء ذروة الموجة الحارة، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وأن الرياح ستنشط على السواحل الشمالية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب مصراوي تشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عامًا وتحديدًا عام 1988.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة

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- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

- ارتداء غطاء للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس

- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

- الحرص على شرب الماء والسوائل بشكل مستمر

- تنظيف فلاتر المياه جيدًا حتى لا تعطي الحرارة فرصة للبكتيريا بالتسبب بأضرار للمواطنين

- ضبط التكييفات على درجات تتراوح من 25 إلى 27 درجة