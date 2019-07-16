تكنولوجيا: دراسة تحذر: السوشيال ميديا تزيد أعراض الاكتئاب بين المراهقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة كندية حديثة من زيادة استخدام وسائل التواصل الإجتماعى مشيرة إلى أنها تدفع بزيادة أعراض الاكتئاب بين المراهقين.
وبحسب الدراسة التى عرضت شبكة سى.إن.إن، الأمريكية، نتائجها، الثلاثاء، فإن قضاء وقت كبير أمام مواقع التواصل الاجتماعى ومشاهدة التليفزيون، يرتبط بأعراض الاكتئاب بين الشباب الصغير، إذ كشف الباحثون التشابك بين قضاء الوقت أمام الشاشة والاكتئاب.
وتشير إلى أنه لكل ساعة يقضيها المراهق أمام مواقع التواصل الاجتماعى أو مشاهدة التليفزيون، تتزايد حدة اعراض الاكتئاب. وقال الباحثون إن الدراسة هى الأولى التى تقدم تحليل متقدم حول الاختلافات فى مستوى الاكتئاب وأنواع مختلفة من قضاء الوقت أمام الشاشات.
وعلى الرغم من أن وسائل التواصل الإجتماعى يمكن أن تكون أداة مفيدة للأطفال والمراهقين فى إطار التعلم والتواصل مع الأصدقاء، لكن الخبراء يوصون بالاستخدام المعتدل وعدم الإسراف فى قضاء الوقت أمامها.
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