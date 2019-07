شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nothing و There Is No Game.. أغرب تطبيقات على متجر جوجل بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى المتاجر الإلكترونية على العديد من التطبيقات المفيدة والمهمة فى كل المجالات، ولكن بالرغم من هذا اتجه بعض المطورين إلى إنتاج تطبيقات ليست لها أى فائدة أو تعد من أغرب التطبيقات الموجودة على متجر جوجل. Nothing Nothing كما يتضح من اسم التطبيق فهو لا يفعل أى شئ، فقط عند البحث عنه يظهر لك شاشة فارغة مكتوب بها لا شىء “Nothing”.حيث لا توجد أزرار، أو قوائم، أو طريقة للتفاعل مع التطبيق، والغريب فى الأمر أن هناك مليون شخص قام بتحميله.

There Is No Game There Is No Game يعد هذا التطبيق من أغرب التطبيقات الموجودة فهو لا يحتوى على شئ، حيث يقول لك لا يوجد شيء للعب هنا، بالإضافة إلى شاشة التحميل التى تقول "لا يتم التحميل".

S.M.T.H أو Send Me To Heaven هو تطبيق عبارة عن لعبة ترمى فيها الهاتف للأعلى، حيث يحسب ارتفاع الرمية، ومن الممكن تحدى أصدقائك لمعرفة من يحصل على أعلى الدرجات. Hold On Hold On

يختبر هذا التطبيق مستوى الصبر لديك، حيث يبدأ التطبيق مؤقتًا يشير إلى الوقت لتعرف المدة التى يمكنك الاحتفاظ بها دون رفع إصبعك.

