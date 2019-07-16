سيارات Waymo الذاتية القيادة قادت أكثر من 10 مليارات ميل في المحاكاة

فاطمة أيت طالب - دبي - نجحت سيارات Waymo الذاتية القيادة على قطع مسافة قدرها أكثر من 10 ملايين ميل على الطرقات الفعلية وهذا يمثل إنجازًا مثيرًا للإهتمام، ولكن هذا لا يزال لا يمثل سوى جزء بسيط من المسافة التي قطعتها سيارات Waymo الذاتية القيادة في المحاكاة. وكشفت شركة Waymo أن سياراتها الذاتية القيادة قطعت مسافة تبلغ أكثر من 10 مليارات ميل في المحاكاة.
لتسليط الضوء على حقيقة أن الشركة لديها أساس هندسي متين مع وجود فرصة كبيرة للإبتكار وتسريع عملية وضع السيارات الذاتية القيادة في الطرقات العامة،
المدير التقني في شركة Waymo، السيد Dmitri Dolgov أن الشركة جعلت نظام القيادة المستقل يقود لنحو 10 مليارات ميل في المحاكاة.
"We've driven ten billion miles in simulation," says CTO Dmitri Dolgov at #TCMobility pic.twitter.com/NHtL90wJLX— Waymo (@Waymo) July 10, 2019
وكشف كذلك أن شركة Waymo تُشغل ما يعادل 25 آلف سيارة ذاتية القيادة على مدار الساعة في المحاكاة. كلما إختار أحدهم شيئًا جديدًا من تجاربه، فإنه يشارك نتائجه مع السيارات الأخرى الموجودة في الأسطول.
من الواضح أن المحاكاة لن تكون كافية، ولا تزال شركة Waymo بحاجة إلى إختبار سياراتها الذاتية القيادة في البيئات الواقعية قبل أن يتم إطلاقها على نطاق واسع على الطرقات العامة. ومع ذلك، فإن إختبار المحاكاة سيساعد الشركة بالتأكيد في تحقيق هذا الهدف. للآسف، لم يكشف لنا السيد Dmittri Dolgov عن ما تعلمته الشركة من إختبار المحاكاة، ولكنها أوضحت أن مقدار القيادة التي تقوم بها في البيئتين الفعلية والإفتراضية يمثل حقًا نضجًا لنظامك وقدرته “.
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