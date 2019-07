سيارات Waymo الذاتية القيادة قادت أكثر من 10 مليارات ميل في المحاكاة

فاطمة أيت طالب - دبي - نجحت سيارات Waymo الذاتية القيادة على قطع مسافة قدرها أكثر من 10 ملايين ميل على الطرقات الفعلية وهذا يمثل إنجازًا مثيرًا للإهتمام، ولكن هذا لا يزال لا يمثل سوى جزء بسيط من المسافة التي قطعتها سيارات Waymo الذاتية القيادة في المحاكاة. وكشفت شركة Waymo أن سياراتها الذاتية القيادة قطعت مسافة تبلغ أكثر من 10 مليارات ميل في المحاكاة.

لتسليط الضوء على حقيقة أن الشركة لديها أساس هندسي متين مع وجود فرصة كبيرة للإبتكار وتسريع عملية وضع السيارات الذاتية القيادة في الطرقات العامة،

"We've driven ten billion miles in simulation," says CTO Dmitri Dolgov at #TCMobility pic.twitter.com/NHtL90wJLX