خدمة Amazon Music تنمو بوتيرة أسرع من Spotify، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، تعتبر Spotify هي الخدمة الموسيقية الأكثر شعبية في العالم. آبل تحاول اللحاق بالركب، وآخر ما سمعناه هو أنها تملك حوالي 60 مليون مشترك. ومع ذلك، يبدو أن الحصان الأسود في سوق الخدمات الموسيقية يعمل الآن على اللحاق بسرعة بالركب، والحصان الأسود في هذه الحالة هي الخدمة الموسيقية Amazon Music، فقد كشفت لنا صحيفة Financial Times أن خدمة Amazon Music تنمو بسرعة كبيرة.

يدعي التقرير الصادر من الصحيفة المذكورة آنفًا أن خدمة Amazon Music نمت بنسبة قدرها حوالي 70 في المئة في العام 2018، وتفاخرت بإمتلاكها لنحو 32 مليون مشترك. وبطبيعة الحال، هي لا تزال بعيدة عن أمثال Spotify و Apple Music، ولكن على إفتراض أنها كانت قادرة على الحفاظ على نموها، فيجب عليها اللحاق بالخدمات المنافسة بسرعة كبيرة. ويمضي التقرير ليضيف أن Spotify نفسها تنمو بمعدل أبطأ قدره 25 في المئة سنويًا.

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خدمة Amazon Music وصلت إلى السوق في وقت متأخر جدًا مقارنة مع الخدمات الأخرى، فقد تم إصدارها بشكل رسمي في العام 2016 فقط. وكما هو الحال مع خدمة Apple Music، فخدمة Amazon Music تستفيد من قاعدة العملاء الكبيرة التي تملكها شركة أمازون بالفعل من خلال منتجات مثل مكبرات الصوت الذكية Amazon Echo Series. يبدو أيضًا أن خدمة Amazon Music نجحت في كسب ود المستخدمين الأكبر سنًا، حيث يبلغ عمر 14 في المئة من المشتركين في الخدمة نحو 55 عامًا أو أكبر على عكس خدمة Spotify التي تملك 5 في المئة فقط من المشتركين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكبر.

ووفقا لرئيس خدمة Amazon Music، السيد Steve Boom، فقد صرح بالقول : ” نحن لا نقاتل من أجل نفس العملاء مثل أي شخص آخر. لكي تبلغ الصناعة إمكاناتها الكاملة، لا يمكننا فقط النظر إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 22 عامًا “. هناك تقارير تفيد بأن لدى شركة أمازون خطط لإطلاق نسخة جديدة من خدمة Amazon Music توفر أغاني بجودة عالية. كما تفيد التقارير أنها تخطط لإطلاق مجموعة جديدة من مكبرات الصوت الذكية التي تمتاز بصوت ذات جودة عالية.