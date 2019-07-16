شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز رادار بتكلفة أرخص وحجم أصغر يسهل من اختبار السيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Luminar لأجهزة الاستشعار عن منصة جديدة ستكون بديلا منخفض السعر لأنظمة الرادار الحالية المخصصة للسيارات ذاتية القيادة والتى تعمل بنظام نبضات الليزر، والمعروفة باسم LiDAR.

ووفقا لما نقله من "انجادجيت"، يعتبر LiDAR مكونا أساسيا فى القيادة الذاتية، حيث يستخدم لاكتشاف العقبات مثل السيارات أو المشاة الآخرين من أجل الانتقال بدون مشكلات، ولكنه غير رخيص.

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تكلف أنظمة Luminar الجديدة، التى يطلق عليها اسم Iris أقل من 1000 دولار لكل وحدة، مقارنة بما أعلنت عنه شركة Waymo وهى شركة تابعة لشركة Alphabet الأم لجوجل فى وقت سابق عن أنها ستبيع أنظمة LiDAR الخاصة بها بسعر أكثر من 7500 دولار.

وأوضحت شركة Luminar أن Iris سيتميز بتصميم مضغوط أكثر من الطراز السابق، مما سيسهل ذلك على الشركات المصنعة وضع الجهاز فى مكان غير ظاهر مثل المصابيح الأمامية للسيارة أو أى مكان آخر.