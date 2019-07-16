Asus ROG Phone 2 سيكون أول هاتف ذكي يتم شحنه مع المعالج +Snapdragon 855 الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Asus للتو أن هاتفها القادم الموجه للاعبين Asus ROG Phone 2 سيكون أول هاتف ذكي في العالم يضم المعالج +Snapdragon 855 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم يوم أمس.

المعالج +Snapdragon 855 الجديد يشبه إلى حد كبير المعالج Snapdragon 855 الحالي، ولكنه يتميز بتردد أعلى بحيث أصبح المعالج المركزي يعمل الآن بتردد 2.96GHz بدلاً من 2.84GHz. وهذا يؤدي إلى تحسين أداء المعالج المركزي بنسبة 4.2%.

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الترقية الأكبر التي حصل عليها المعالج +Snapdragon 855 تتمثل في رفع تردد معالج الرسوميات Adreno 460 مما أدى إلى تحسن أداء الرسوميات بنسبة 15% مقارنة مع المعالج Snapdragon 855 الحالي.

قد يبدو هذا الإعلان مشابهًا لإطلاق الهاتف Asus ROG Phone الأصلي، والذي حصل بدوره على نسخة محسنة من المعالج Snapdragon 845 والتي حصلت على تردد أعلى قليلاً. ومع ذلك، فإن الفارق هذه المرة هو أنه على الرغم من أن الهاتف Asus ROG Phone كان الجهاز الوحيد الذي حصل على النسخة المحسنة من المعالج Snapdrgaon 845، فإن المعالج +Snapdragon 855 سيكون متاحًا لجميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ولكن ستكون Asus أول من يستخدم هذا المعالج.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن تقوم شركة Asus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus ROG Phone 2 في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 23 يوليو.