شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتزود السرعة والأداء.. كل ما تريد معرفته عن شريحة Snapdragon 855 Plus للهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة كوالكوم عن شريحة Snapdragon 855 Plus الجديدة، الأسرع والأقوى من Snapdragon 855" الموجودة حاليًا فى هواتف أندرويد.

وبحسب موقع "بيزنس إينسادر" الأمريكى، قالت كوالكوم إنها مصممة لتحسين الأداء والتجارب الخاصة بالـ5G والألعاب، جنبا إلى جنب الذكاء الاصطناعى، إذ صممت خصيصا لتعزيز الألعاب على الهواتف الذكية.

كما توفر شريحة Snapdragon 855 Plus الجديدة لصناع الهواتف الذكية طريقة للتمييز بين الأجهزة المخصصة للألعاب والعادية، حيث تأتي معظم هواتف الألعاب الذكية التي تم إصدارها حتى الآن بنفس الشريحة مما يجعل أداء أغلب الأجهزة متماثل.

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وقد قالت شركة كوالكوم إن وحدة معالجة الرسومات الموجودة فى شريحةSnapdragon 855 Plus ستحصل على زيادة بنسبة 15 ٪ عن Snapdragon 855، بجانب أن المعالج الرئيسى سيعمل أيضًا بسرعات أعلى قليلاً، ولم يتم تحديد موعد رئيسى لتاريخ إصدار الشريحة، لكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها فى شهر أكتوبر القادم.

ويذكر أنه فى الماضى، قامت بعض شركات الهواتف الذكية بتمييز الأجهزة المخصصة للألعاب من خلال أدوات التبريد الداخلية والشاشات الكبيرة لتوفير أداء لعب أكثر سهولة.