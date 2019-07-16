شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بـخطوة.. كيف تحذف تسجيل دخولك من التطبيقات التى لم تعد تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استخدام الهاتف بكثرة، يزداد عدد التطبيقات التى نقوم بتحميلها، ثم نتوقف عن استخدامها بعد فترة معينة دون حذفها، وبالطبع نكون قد قمنا بتسجيل الدخول إليها باستخدام حسابنا الخاص، وقد تصبح هذه التطبيقات ضارة أو فيروسية مع مرور الوقت، لذا عليك تسجيل الخروج منها أولًا قبل حذفها لحماية البياناتك، وفيما يلى طريقة للقيام بذلك كما عرضها موقع Gadgetsnow الهندى

وإليك خطوات القيام بذلك:

الخطوة 1: اختر التطبيقات التى ترغب بتسجيل الخروج منها مع التأكد أن الحساب الذى سجلت به لازال يعمل.

الخطوة 2: بالنسبة لهواتف ايفون التى تعمل بنظام ios يتيح لك إلغاء تسجيل الخروج فى ضغطة واحدة من خلال الذهاب لإعدادات التطبيقات وتحديد جميع التطبيقات التى تريدها ثم الضغط على إلغاء الخدمة.

الخطوة 3: يمكنك إلغاء تسجيل الدخول من خلال التوجه للحساب الذى سجلت به سواء فيس بوك أو جى ميل أو تويتر ثم الذهاب للتطبيقات المتصلة بالحساب والضغط على زر إلغاء تسجيل الدخول.

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الخطوة 4: فى حالة نسيانك للحساب الذى قمت بتسجيل الدخول به، فيمكنك استرجاعه بالخطوات المتعارف عليها بإعادة تعيين كلمة المرور مرة أخرى.

الخطوة 5: بعد تسجيل الدخول فى حالة النسيان سيظهر أمامك رسالة بالبيانات المسجلة على التطبيق إذا كنت تريد استعادتها اضغط موافق وإذا لا فيمكنك تخطى الخطوة.

الخطوة 6: يمكنك التوجه لإعدادات التطبيق وتسجيل الخروج منه مع حذف بياناتك الموجودة عليه حتى لا يتم استغلالها بأي شكل.