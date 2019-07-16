شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى الحيتان أبناءها من الأنواع المفترسة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت دراسة جديدة عن الحيتان الجنوبية، والتى كشفت أنها تهمس لنسلها لحمايته من الأنواع المفترسة القاتلة، حيث تختبئ الأمهات وصغارها من الحيوانات المفترسة عن طريق الانجذاب نحو الأمواج العالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن الحيتان تحتمى في الأمواج وتبقى في مكان قريب وتهمس بشكل فعال، لتجنب جذب أي اهتمام غير مرغوب فيه.

وكشف العلماء عن ذلك من خلال تحليل تسجيلات للحيتان، أفادت الدراسة التي نشرت في مجلة البيولوجيا التجريبية، أن الموجات الخفيفة تجعل من الصعب على الحيتان القاتلة التنصت على المحادثات الناعمة.

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وقالت الدكتورة ميا نيلسن من جامعة آرهوس في الدنمارك التي سافر فريقها إلى فلندرز باي قبالة الطرف الجنوبي لغرب أستراليا: "أحد التحديات الأولية كان التعرف على الحيتان في منطقة دراستنا"، حيث اقترب الباحثون خلسة من الحيتان بينما كانوا يستريحون على السطح ووضعوا تسجيل الصوت المرفقة التي بقيت على الأمهات في المتوسط لمدة سبع ساعات ولكن بقيت فقط مرتبطة بالوليد لمدة 40 دقيقة.

وأضافت الدكتور نيلسن: "الحيتان الجنوبية تقضى الكثير من الوقت مع وليدها فى الاحتكاك والتدحرج على ظهرها وذيلها، فعلى الرغم من طولها من 5 إلى 8 أمتار، إلا أنها معرضة للهجوم"