شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما يجب أن تعرفه عن Silvar blue الجيل الجديد من أنظمة تشغيل الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقنيات الكمبيوتر لا تزال متجددة ومستمرة، فلدى المبرمجين الكثير من الأفكار لتحويل الخيال إلى واقع وزيادة تسهيل استخدام الأجهزة الذكية، وتطوير الأنظمة الموجودة حاليًا وابتكار أخرى جديدة تتمتع بمزايا أفضل، وإليك الجيل الجديد من أنظمة التشغيل المخصصة لأجهزة الكمبيوتر وكل ما تحتاج أن تعرفه عنها وهو "silver blue".

ماهو نظام الـsilver blue؟



كان يعرف هذا النظام سابقا باسم "atomic workstation"، فهو مدغوم بمزايا عديدة منها السرعة والأمان والتحديث الذاتى، كما يتم إطلاق إصدار جديد كل 6 أشهر ويتم دعمه لمدة 13 شهر، ويعتبر من الأنظمة غير القابلة للتغيير، بمعنى أنه يتضمن نظام تشغيل ثابت، أى لا يمكن إضافة أى برامج ضارة عليه.



طريقة استخدام وإدارة البرامج على نظام silver blue؟

بالنسبة للتطبيقات الرئيسية، يمكن للمستخدمين الوصول إليها وتنزلها وكذلك إعدادها من خلال منصة flatpak، إذ يأتى النظام بدون dnf مثبت عليه وهو النظام المختص لإدارة الحزم والتطبيقات.

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إعدادات نظام تشغيل silver blue؟

لدى النظام مجموعة افتراضية من البرامج المثبتة عليه، ويعمل مبرمجى النظام على تواجد هذه التطبيقات على منصة flatpaks، ليصبح النظام الأساسى ذو مساحة أقل وأسرع، بجانب قدرة المستخدمين على تعديل وتثبيت البرامج التى يرغبون بها.