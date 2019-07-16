شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لإعادة هيكلة موظفيها لزيادة الاعتماد على الروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمازون عن خططها لإعادة تدريب ثلث القوى العاملة لديها، وتعهدت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بمبلغ 700 مليون دولار لتدريب الموظفين على مهام جديدة، لزيادة معدل التشغيل الآلى. وفقا لما نقله موقع "انجادجيت"، ستساعد التدريبات الموظفين فى الانتقال إلى وظائف أخرى جديدة فى جميع أنحاء الشركة، ومن المتوقع أن يخضع ما يصل إلى 100 ألف موظف لعملية إعادة التدريب بحلول 2025. Advertisements تتضمن خطط التدريب رفع مهارات الموظفين فى أمازن من خلال 6 برامج والتى ستؤهل الموظفين للعمل فى أى موقع من مواقع شركة أمازون. جدير بالذكر لم تتردد أمازون فى إدخال التشغيل الآلى فى سلسلة التوريد الخاصة بها فى العام الماضى، فبدأت الشركة فى تطوير روبوت يكون قادر على جمع العناصر حول مراكز الشحنات، وإدخال الروبوتات لتحل محل 1300 عامل، ولكنها مع استمرارها فى زيادة نسبة التشغيل الآلى تحاول عدم الاستغناء عن كل الموظفين للاستفادة منهم فى أماكن أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أمازون تخطط لإعادة هيكلة موظفيها لزيادة الاعتماد على الروبوتات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.