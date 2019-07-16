شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تكشف عن رقائق ذكاء اصطناعى مخصصة للأطراف الصناعية والسيارات بدون سائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة إنتل عن نظام جديد يحمل اسم Pohoiki Beach، حيث يتألف من 64 رقاقة من من الذكاء الاصناعى و 8 ملايين من الخلايا العصبية، والتى هى فى الأساس مصممة على طراز الدماغ البشرى.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، يتمتع هذا النظام بالقدرة على تحطيم خوارزميات الذكاء الاصطناعى 1000 مرة أسرع و 10,000مرة بكفاءة أكبر من وحدات المعالجة المركزية (CPU) العادية، وهذا لاستخدامه مع القيادة الذاتية والأطراف الصناعية.

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وسيكون النظام الخاص بالذكاء الاصطناعى Pohoiki Beach مفيد فى المهام الشبيهة بتأدية وظائف الأعصاب، مثل الترميز والتخطيط ورسم الخرائط، التى يقوم بها الشخص العادى، حيث تستخدم كل تلك الأشياء كخوارزميات للقيادة ذاتية القيلدة ورسم الخرائط الداخلية للروبوتات وأنظمة الاستشعار الفعالة، بالإضافة إلى إنتاج أرجل اصطناعية أكثر قابلية للتكيف.