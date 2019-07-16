كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “lua” يحول نباتاتك إلى حيوانات أليفة تشبه “تماغوتشي”

متابعة-سنيار: صمم فريق mu-design القائم في luxembourg جهازا ذكيا يحول نباتاتك إلى حيوانات أليفة تشبه تاماغوتشي. وحتى يسهل على أصحاب النباتات رعاية المساحات الخضراء، يتم تزويد جهاز “lua” بمجموعة من المستشعرات التي تسمح له بإطلاق ما يصل إلى 15 من المشاعر المختلفة، وقياس كل شيء من رطوبة التربة ودرجة الحرارة والتعرض للضوء.

يتم عرض العواطف عبر شاشة IPS LCD بحجم 2.4 بوصة الموجودة في مقدمة جهاز الغراس الذكي، ويعرض وجها طازجًا إذا احتاج نباتك إلى ماء، ووجها ذو أطراف ثرثرة إذا كان النبات باردا جدا، ووجها يتصبب عرقا إذا كان النبات ساخنا جدا.

لتبدأ، تحتاج فقط إلى تنزيل تطبيق الهاتف المحمول المجاني واطلب من الغراس الخاص بك مسح رمز الاستجابة السريعة. ستختار النبات حتى يعرف المزارع الذكي نوع الظروف التي يجب الحفاظ عليها للحفاظ على النبات.

Advertisements

تتضمن سلسلة من الوجوه الأخرى وجهاً محدقاً إذا كان النبات يعاني من التعرض للضوء بشكل كبير ووجها مريضا بكمية كبيرة من الماء، وهناك أيضًا وجه سعيد إذا كانت الظروف مثالية.

“lua” لديها حتى مستشعر للحركة يتيح لها متابعة الحركة بأعينها، ووفقًا لفريق تصميم mu، إذا تم تحقيق أهداف التطوير فسيتم أيضا برمجة واجهة غاضبة إذا كانت السماء تمطر بالخارج.

lua ليست متاحة حاليا للبيع، ولكن يمكنك تمويل عملية التطوير من خلال حملة indiegogo، وقد تمكن النموذج من الحصول على دعم 158 مؤيدا وجمع 15496 دولارا من التعهدات، وهو ما يمثل 51٪ من هدفه الثابت.