كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| لوح “فرانكي زاباتا” الطائر يعرض يوم الباستيل في فرنسا

متابعة-سنيار: تم عرض تقنية عسكرية جديدة في عرض الباستيل السنوي في باريس، وهو عبارة عن لوح طائر يستخدم دفاعات طائرة لنقل الركاب في الهواء بسرعة 190 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لصحيفة الغارديان، كان راكب اللوح هو فرانكي زاباتا، وهو مخترع فرنسي وبطل سابق في التزلج النفاث والذي كان يركب الطائرة منذ بضع سنوات حتى الآن.

وقد سجل زاباتا رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس العالمية لأبعد رحلة على متن الطائرة في عام 2016.

كان موضوع يوم الباستيل 2019 حول التعاون العسكري الأوروبي، وإلى جانب لوح زاباتا الطائر، كانت هناك ابتكارات أخرى في مجال التكنولوجيا العسكرية جاهزة لهذا الحدث، وشملت طائرات بدون طيار والأسلحة المضادة للطائرات بدون طيار، وفقا لشبكة ان بي سي نيوز.