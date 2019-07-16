صفقة اليوم.. الوصول مدى الحياة لحزمة تعلم جافا بخصم 95%

الحزمة الكاملة لتعلم برمجة لغة جافا Ultimate Java Bundle

عدد الدورات: 14

عدد الدروس: 530

المدة: 117 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة

الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية

ستتعلم كيفية إنشاء موقع الويب ومكوناته، وكيفية تنشيط واجهة الموقع، وكذلك تأثيرات الرسوم المتحركة لجعل موقع الويب جذابًا، وفهم Java Spring وJava Swing وJava Servlets والمزيد.

تتيح لك الحزمة تعلم تطبيقات الويب وأندرويد، وآي أو إس iOS، وكيفية استخدام JCreator لتبسيط الأكواد البرمجية لتتكيف مع لغات البرمجة الأخرى.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات

الدعم الفني الكامل من موقع EDUCBA

السعر الأصلي قبل الخصم: 1499 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر لغة البرمجة (جافا) Java من أكثر لغات البرمجة شيوعًا في العالم، خاصة فيما يتعلق بتطوير التطبيقات، كما تعتبر واحدة من لغات البرمجة التي يسهل تعلمها للمبرمجين المبتدئين.

تعتبر وظيفة مطور جافا Java Developer من الوظائف الأكثر طلبًا خلال عام 2019، فبالرغم من نمو لغات برمجة أخرى مثل Python و R، إلا أن (جافا) Java مستمرة في الانتشار، خاصة مع نمو الخدمات السحابية التي تبقيها في المقدمة.

يمكنك الآن احتراف البرمجة بلغة الجافا من خلال هذه الحزمة التعليمية الكاملة Ultimate Java Bundle، والتي تتكون من 14 دورة، و530 درسًا، وما يصل إلى 117 ساعة من المحتوى، وتغطي كافة تفاصيل الجافا مع خصم 95% من سعرها المعتاد

عادةً ما يصل سعر هذه الحزمة إلى أكثر من 1499 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 69 دولارًا فقط مع إمكانية الوصول إليها مدى الحياة، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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وبحصولك على هذه الصفقة وتعلم لغة البرمجة جافا Java، وأساسيات لغة البرمجة جافاسكريبت JavaScript، فإنك ستكون قادرًا على إنشاء تطبيقات عملية أثناء التعلم، ومن خلال مقاطع الفيديو العملية، ستتمكن من إنشاء مواقع الويب ومكوناتها، تنشيط واجهاتها، وكذلك تأثيرات الرسوم المتحركة لجعل مواقع الويب أكثر جاذبية، بالإضافة إلى فهم Java Spring وJava Swing وJava Servlets.

كما تتيح لك الحزمة تعلم تطبيقات الويب وأندرويد، وآي أو إس iOS، وكيفية استخدام JCreator لتبسيط الأكواد البرمجية لتتكيف مع لغات البرمجة الأخرى.

لا تشترط الحزمة وجود أي خبرة سابقة في مجال البرمجة، كما تتيح لك التعلم مباشرة من مطورين محترفين، مع إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة تفيد إتمامك للدورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو ملفك المهني.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:

Online Java Programming Training

Java JUNIT – Learn JUNIT in Easy Steps

Online Java Spring Training

Online Java Swing Training

Java Servlets Course Training

JSP Tutorials-JavaServer Pages

Ext JS Tutorials

Struts2 Training

JavaScript for Beginners

jQuery Training Course

Java – Learn JSF, JSP and JWS

Java Hibernate

JCreator

Android Apps Foundation Course

الحصول على الصفقة: من هنا.