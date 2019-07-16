صفقة اليوم.. الوصول مدى الحياة لحزمة تعلم جافا بخصم 95%

- الحزمة الكاملة لتعلم برمجة لغة جافا Ultimate Java Bundle
- عدد الدورات: 14
- عدد الدروس: 530
- المدة: 117 ساعة
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة
- الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية
- ستتعلم كيفية إنشاء موقع الويب ومكوناته، وكيفية تنشيط واجهة الموقع، وكذلك تأثيرات الرسوم المتحركة لجعل موقع الويب جذابًا، وفهم Java Spring وJava Swing وJava Servlets والمزيد.
- تتيح لك الحزمة تعلم تطبيقات الويب وأندرويد، وآي أو إس iOS، وكيفية استخدام JCreator لتبسيط الأكواد البرمجية لتتكيف مع لغات البرمجة الأخرى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين
- مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات
- الدعم الفني الكامل من موقع EDUCBA
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1499 دولارًا
- السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
تعتبر لغة البرمجة (جافا) Java من أكثر لغات البرمجة شيوعًا في العالم، خاصة فيما يتعلق بتطوير التطبيقات، كما تعتبر واحدة من لغات البرمجة التي يسهل تعلمها للمبرمجين المبتدئين.
تعتبر وظيفة مطور جافا Java Developer من الوظائف الأكثر طلبًا خلال عام 2019، فبالرغم من نمو لغات برمجة أخرى مثل Python و R، إلا أن (جافا) Java مستمرة في الانتشار، خاصة مع نمو الخدمات السحابية التي تبقيها في المقدمة.
يمكنك الآن احتراف البرمجة بلغة الجافا من خلال هذه الحزمة التعليمية الكاملة Ultimate Java Bundle، والتي تتكون من 14 دورة، و530 درسًا، وما يصل إلى 117 ساعة من المحتوى، وتغطي كافة تفاصيل الجافا مع خصم 95% من سعرها المعتاد
عادةً ما يصل سعر هذه الحزمة إلى أكثر من 1499 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 69 دولارًا فقط مع إمكانية الوصول إليها مدى الحياة، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وبحصولك على هذه الصفقة وتعلم لغة البرمجة جافا Java، وأساسيات لغة البرمجة جافاسكريبت JavaScript، فإنك ستكون قادرًا على إنشاء تطبيقات عملية أثناء التعلم، ومن خلال مقاطع الفيديو العملية، ستتمكن من إنشاء مواقع الويب ومكوناتها، تنشيط واجهاتها، وكذلك تأثيرات الرسوم المتحركة لجعل مواقع الويب أكثر جاذبية، بالإضافة إلى فهم Java Spring وJava Swing وJava Servlets.
كما تتيح لك الحزمة تعلم تطبيقات الويب وأندرويد، وآي أو إس iOS، وكيفية استخدام JCreator لتبسيط الأكواد البرمجية لتتكيف مع لغات البرمجة الأخرى.
لا تشترط الحزمة وجود أي خبرة سابقة في مجال البرمجة، كما تتيح لك التعلم مباشرة من مطورين محترفين، مع إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة تفيد إتمامك للدورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو ملفك المهني.
فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:
- Online Java Programming Training
- Java JUNIT – Learn JUNIT in Easy Steps
- Online Java Spring Training
- Online Java Swing Training
- Java Servlets Course Training
- JSP Tutorials-JavaServer Pages
- Ext JS Tutorials
- Struts2 Training
- JavaScript for Beginners
- jQuery Training Course
- Java – Learn JSF, JSP and JWS
- Java Hibernate
- JCreator
- Android Apps Foundation Course
الحصول على الصفقة: من هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقة اليوم.. الوصول مدى الحياة لحزمة تعلم جافا بخصم 95% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.