5 أشياء يجب تجنبها أثناء التسوق في أمازون برايم داي 2019

أمازون برايم داي Amazon Prime Day؛ هو حدث مبيعات سنوي يكون به خصومات كبيرة على مختلف أنواع المنتجات في متجر أمازون، وهو حصري لمشتركي خدمة أمازون برايم Amazon Prime، ولكن المميز به هذا العام أن مدته ستصل إلى 48 ساعة، تبدأ من اليوم الإثنين وحتى نهاية يوم غد الثلاثاء.

أقيم هذا الحدث لأول مرة في شهر يوليو عام 2015؛ عندما كانت أمازون تحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسها، مع تقديم خصومات على الأجهزة التي تحمل علامة أمازون التجارية، بالإضافة إلى عروض من كبرى العلامات التجارية، والبائعين الخارجيين، لمدة 24 ساعة، وبسبب النجاح الكبير الذي حققه، قررت أمازون تكرر هذا اليوم كل عام.

تحول هذا الحدث إلى إصدار صيفي من يوم الجمعة السوداء Black Friday، بالرغم من أنه يقتصر على أعضاء خدمة أمازون برايم فقط، ولكن العديد من المستخدمين يُسارعون إلى التسجيل في الفترة التجريبية المجانية لخدمة برايم للاستفادة من عروض هذا اليوم فقط .

إليك خمسة أشياء يجب تجنبها أثناء التسوق في أمازون برايم داي Amazon Prime Day:



1- شاشات التليفزيون إصدار 2019:

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تجنب شراء شاشات التليفزيون إصدار 2019؛ ما لم تحصل على سعر مذهل حقًا لها، لأن إصدارت 2018 ستكون ذات قيمة أفضل بسبب التخفيضات الكبيرة التي ستراها، حيث يقول كريس هاينونين Chris Heinonen الخبير التقني بموقع WireCutter: “إن أفضل العروض على شاشات التلفاز تكون موجودة عمومًا في يوم الجمعة السوداء، لأن الشركات تعرض أحدث الطرز في المعرض التجاري السنوي CES، ثم تُتنج هذه الطرز الجديدة بشكل تقليدي في شهري مارس وأبريل، وتناقصت الأسعار بثبات حتى يوم الجمعة السوداء لتصل إلى أدنى مستوى لها في ذلك الوقت”.

2- عروض حزم المنتجات وبطاقات الهدايا:

تأكد من أن جميع منتجات الحزمة التي تختارها هي أشياء تحتاجها وتريدها بالفعل، فقد تحتاج إلى جرس الباب الذكي، ولكن هل تريد أو تحتاج إلى مكبر صوت ذكي صغير يمثل تكلفة إضافية؟

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لذلك تمهل عند اختيار حزم المنتجات المعروضة في أمازون برايم داي، وتأكد من أن جميع منتجاتها هامة لك، كما يجب أن تضع في اعتبارك جودة المنتجات التي تستثمر فيها، ولا تركز على الخصم فقط، لأن ذلك قد يكلفك أكثر مما تعتقد.

وبالمثل؛ إذا كانت الصفقة تأتي مع بطاقة هدايا من بائع تجزئة أقل شهرة أو بشروط محددة مثل أنها صالحة لمدة 90 يومًا فقط، فهل ستكون قادرًا على الاستفادة منها خلال هذه المدة ؟

3- لا تضيع يومك في انتظار Lightning Deals:

تُعرف Lightning Deals بأنها عروض ترويجية مخصصة لمنتجات محدودة لفترة زمنية قصيرة خلال أمازون برايم داي، لتشجيع عمليات الشراء. لذلك احرص على استعرض صفقات Lightning في الصباح لمعرفة ما سيُقدم خلال اليوم.

ثم تحقق من أن السعر منخفض بما يكفي لاعتبارها صفقة جيدة من خلال مواقع مقارنة الأسعار مثل: Wirecutter، أو موقع Camelcamelcamel ويدعم هذا الموقع إضافة لمتصفح كروم لتتبع سجل الأسعار وتنبيهك عندما تصل إلى أقل سعر، ثم اضبط المنبه لبضع دقائق قبل أن تبدأ الصفقة حتى لا تفوتها.

4- كن حذرًا من البائعين الخارجيين:

كن حذرًا من الصفقات المُقدمة من البائعين الخارجيين، والبائعين الذين لم يتم التحقق منهم، فمن الممكن أن يكون ذلك خداعًا، ويمكنك معرفة ما إذا تم التحقق من البائع أم لا عن طريق معرفة أين يباع المنتج، فعندما تنقر على صفحة البائع، يجب أن تكون عادةً صفحة ذات علامات تجارية بها الكثير من العناصر الأخرى المعروضة للبيع، وألا تكون صفحة جديدة بها عدد ضئيل جدًا من المنتجات.

5- المنتجات التقنية:

لا يتميز أمازون برايم داي بصفقات المنتجات التقنية القوية، حيث عادة ستجد أفضل هذه الصفقات في يوم الجمعة السوداء، خاصةً إذا كنت مهتمًا بأي من منتجات آبل، والتي عادةً ما تقدم خصوماتها القوية في هذا اليوم.

الاستثناء الأكبر لهذه القاعدة هو منتجات أمازون مثل: Echo، وFire TV stick، وKindle Paperwhite، فبما أن Prime Day هو حدث خاص بأمازون، فمن المنطقي أنك ستجد على الأرجح أفضل الصفقات لمنتجات أمازون في هذا الحدث.