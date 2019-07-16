شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 48 ساعة × 6 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم، وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى..

وافقت لجنة التجارة الفيدرالية على غرامة مادية بقيمة 5 مليارات دولار ضد فيس بوك، وفقا لتقارير متعددة صدرت أول أمس، تأتى الغرامة فى أعقاب تحقيق من قبل المنظم الأمريكى فى قضايا الخصوصية التى لا تعد ولا تحصى للشركة وبعد عامين من الفضائح المستمرة.





انتقد الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" العملات المشفرة وفى المقدمة عملة "ليبرا" التى أعلن عنها فيس بوك، وقال يجب أن تكون خاضعة لجميع اللوائح المصرفية.

Advertisements

قام فيس بوك بتطوير لعبة "بوت بوكر" باستخدام الذكاء الاصطناعى، لتكون قادرة على التغلب على المحترفين من اللاعبيين من البشر على مستوى عالمى فى اللعبة.





تخطط أمازون لإصدار متطور من سماعات أليكسا وروبوت بعجلات يسمى "Vesta" يمكن استدعاءه بأمر صوتى.





دعم مجموعة من موظفى "أمازون"، العاملون فى مخازن شاكوبى بولاية مينيسوتا لإضرابهم خلال حدث التسوق "برايم داى" للتسوق عبر الانترنت.





يجب أن يكون للعاملين فى شركات التكنولوجيا الحق فى الإعلان عن المشاريع التى يجدون أنها غير مقبولة أخلاقيا، وهو ما قام به "جاك بولسون" من خلال إنشاء مؤسسة " Tech Inquiry" غير الربحية للحفاظ على أخلاقيات التكنولوجيا، وفقا لما نشره موقع "الجارديان".