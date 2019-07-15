دراسة فرنسية: السيجارة الإلكترونية أخطر من العادية

ترجمة محمد بشاري
ذكرت صحيفة لوفيف البلجيكية le vif أن دراسة نشرت يوم الاثنين خلصت إلى أن المدخنين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يميلون إلى الحد من التدخين والإقلاع عنه أكثر من غيرهم من المدخنين ، لكنهم اكثر عرضة للإنتكاسة بسبب هذا النوع من التدخين.
وأضافت الصحيفة أنه منذ ظهور السيجارة الإلكترونية في أواخر عام 2000 ، تسعى العديد من الدراسات إلى تحديد ما إذا كانت وسيلة مساعدة فعالة للتوقف عن التدخين أم لا.
في محاولة للإجابة على هذا السؤال ، قام فريق فرنسي بمتابعة ما يقرب من5400 مدخن يوميًا خلال عامين و 2025 مدخنًا سابقًا.
في نهاية الفترة المرصودة ، وجد أن مدخني السجائر الإليكترونية قاموا بتدخين في المتوسط 4.4 سيجارة يوميًا ، في حين أن المدخنين الذين لم يستخدموا السيجارة الإلكترونية قللوا استهلاكهم اليومي بمقدار 2.7 سيجارة.
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