الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر خلال ال48 ساعة المقبلة

كتب محمد بشاري

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد موجة شديدة الحرارة خلال ال 48 ساعة المقبلة .

وحذر "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" تقديم الإعلامية "رانيا هاشم" والمذاع عبر قناة "أون أى"، المصطافين والمواطنين فى المصايف من النزول للبحر وقت الظهيرة تجنبا للتعرض لضربة شمس، مشيرا إلى أنه يجب على كل المواطنين تجنب المشى غدا وبعد غد فى وقت الظهيرة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية،أن الطقس سيبدأ فى التحسن والعودة تدريجيا للوضع الطبيعى بعد مرور ال48 ساعة المقبلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا فى القاهرة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، بينما في الإسكندرية العظمى 39 والصغرى 28 درجة ومطروح العظمى ستصل لـ 40 درجة مئوية والصغرى 30 درجة وسوهاج العظمى تصل لـ 42 درجة والصغرى 29 درجة وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة وأخيرا أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.