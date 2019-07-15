شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تبقى رائد فضاء.. تعرف على الاختبار اللازم لقبولك بالمهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد العالم هذا الأسبوع الذكرى الـ50 لمهمة ناسا الشهيرة ابولو11، والتى مكنت البشر من وضع أقدامهم على القمر فى عام 1969 والتجول من أجل استكشافه وجمع العينات، مما مهد الطريق للرحلات الفضائية المأهولة بالبشر.

ومنذ هذا التاريخ خرج إلى الفضاء ما يقارب من 500 شخص، حيث قضى العديد منهم أوقات طويلة على متن محطات الفضاء الدولية، فيما حطم البعض أرقام قياسية، ولهذا يسأل العديد من البشر ما هى مؤهلات رائد الفضاء؟ وكيف يمكن أن يصبح الفرد رائد فضاء وما هى الاختبارات اللازمة.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية الاختبار الخاص برواد الفضاء والذى يتكون من 15 سؤالًا لاختبار قدرات الأفراد حول المفاهيم المجردة والفهم الميكانيكي والتصور المكانى ومعدل الذكاء ومعرفة الفضاء ومهارات حل المشكلات، ويحتوى الاختبار على بعض الألغاز المرئية، بناءً على الاختبارات الحقيقية التي استخدمتها ناسا لأول مرة خلال برنامج اختيارها لعام 1959.

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إلى جانب كل سؤال، سترى أيضًا حقيقة أو لغز حول الأرض أو ناسا أو الفضاء، وفي نهاية الاختبار، سيتم منحك تفاصيل نتائجك.