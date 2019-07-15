تسريب صور نظام Android Q الجديد التجريبي على هاتف Xiaomi Mi 9

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Android Q في مرحلته التجريبية اصبح الآن متاحاً على هاتف Xiaomi Mi 9 و بدأ المستخدمون الذين اشتركوا في البرنامج التجريبي للنظام في استقباله على هاتفهم. و بالتالي بدأ تجريب النظام على الهاتف بشكل رسمي. التحديث الجديد به مزايا عديدة. و بالطبع مشاكل كبيرة. لكن صور التحديث على هاتف Mi 9 توضح بعض المزايا و العيوب التي به حتى الآن. فماذا ننتظر في التحديث الجديد؟. في البداية فالواجهة المستعملة هي واجهة Miui 10 حتى الآن. تابع الموضوع لتعرف التفاصيل

Android Q مبني على Miui 10

يبدو انه حتى الآن بأن التحديث الجديد سيأتي بواجهة Miui 10 اي انه كل الميزات الجديدة به يمكن ان تنتظر بعض الشئ حتى اصدار واجهة Miui 11 المنتظرة. و التي ستحمل اغلب الميزات المنتظرة. حتى انه لا ميزات جديدة في الواجهة نفسها. مما يعني ان اغلب المستخدمين سينتظرون Miui 11 لأي ميزات جديدة. لكن في الوقت الحالي لا ميزات عظمة جديدة في التحديث و نحن في انتظار اي اخبار جديدة عن اي مزايا قد تصدر به

Launhcer جديد

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مزايا قد تم اضافتها بالفعل

هناك مزايا من التحديث لجديد قد تمت اضافتها الىMiui 10 اولها بعض المزايا الخاصة بالـTheming مثل تغيير لون الواجهة Accent Color. و تغيير شكل الأيكونات و اختيار اشكال معدلة للأيكونات. و تغيير الخط الخاص بالجهاز. لكن هذه المزايا لا تعمل للأسف. حتى ان قمت بتطبيق اي تعديل منهم و قمت بإعادة تشغيل الجهاز اكثر من مرة لن يحدث اي تغيير. و لكن من ناحية ايجابية فميزة الـDark Mode تعمل على الواجهة بشكل جيد. خاصة انها كانت ضمن الواجهة التجريبية لفترة حتى الآن.

من ناحية ايجابية اخرى فهناك ميزات منتظرة ايضاً تعمل على الواجهة بتحديث Android Q حتى الآن بلا مشاكل. و اهمها قد يكون هو نظام التحكم في الأذونات (Permissions) الجديد. نظام التحكم في الأذونات الجديد هو من شأنه الحفاظ على خصوصياتك بشكل كبير. على اقرب مثال اذا اراد تطبيق استعمال مكانك الحالي. يمكنك جعل التطبيق يحصل على تصريح استعمال GPS وقتما يكون التطبيق مفتوحاً امامك على الشاشة. و عندما تغلق التطبيق مباشرة فإنه يخسر قدرته على استعمال الـGPS بشكل نهائي. حتى تقوم انت بفتحه من جديد بمعنى آخر

عيوب Android Q حتى الآن

النظام لازال بنسخة تجريبية. فمن الطبيعي ان يكون هناك العديد من المشاكل به. من اهمها عدم استقرار تام للنظام حتى الآن. النظام لا يصلح لأن يكون نظام يومي تستعمله على هاتفك كل يوم. لازال يحتاج الى العديد من الإصلاحات قبل ان تستطيع استعماله على هاتفك اليومي. ابسط مثال على المشاكل التي يمكن ان تواجهها هو عدم استقرار في نظام الكاميرا و انها تغلق نفسها بشكل عشوائي و تتوقف عن العمل. و ان الصوت يخرج من الهاتف بشكل غير صحيح. و اخيراً عمليات اعادة تشغيل تلقائية تحدث في النظام بدون اي تدخل منك. فحتى يحصل النظام على الإستقرار المطلوب لا تفكر في تثبيته على هاتفك.

صور للتحديث

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